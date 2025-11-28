«Т-Банк»: мамы переводят чаще и больше денег взрослым сыновьям, чем дочерям

В преддверии Дня матери «Т-Банк» изучил, как часто и в каком объеме мамы и дети переводят деньги друг другу. Результаты основаны на обезличенных данных транзакций клиентов «Т-Банка» с 1 января по 1 ноября 2025 г. Об этом CNews сообщили представители «Т-Банка».

Мамы переводят чаще и больше денег взрослым сыновьям, чем взрослым дочерям. Общий объем средств, который за 10 месяцев 2025 г. мамы перевели совершеннолетним сыновьям, на 22% больше, чем сумма переводов взрослым дочерям. В среднем взрослый сын получает от матери на на 10% более крупные суммы (6,32 тыс. руб.), чем дочь, и на 3% чаще.

При этом в случае с несовершеннолетними детьми ситуация меняется на противоположную. Мамы переводят больше денег несовершеннолетним дочерям, чем несовершеннолетним сыновьям. Общий объем средств, который с января по ноябрь мамы перевели несовершеннолетним дочерям, на 77% больше, чем сумма переводов маленьким сыновьям. Средний размер одного перевода от матери дочке больше на 33%, чем сыну, и составляет 1,7 тыс. руб. Количество переводов от мамы дочерям на 32% выше, чем число переводов сыновьям.

В целом, мамы переводят деньги своим детям чаще, чем они им – без разделения по возрасту и полу. Количество переводов от матери ребенку в два с лишним раза больше, чем от ребенка матери. Но при этом дети переводят матерям на 57% более крупные суммы за одну транзакцию — в среднем по 11,9 тыс. руб. Поэтому общий объем денег, который в 2025 г. мамы перевели своим детям, только на 4% выше суммы, которую дети отправили им.