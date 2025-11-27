CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Конференция CNews Business Process Management 2026 состоится 10 февраля

10 февраля 2026 CNews приглашает принять участие в конференции «Business Process Management 2026».

Основные темы конференции:

Российский рынок BPM

Технологии

Как компании применяют BPMS

  • BPMS как основа системы управления: кейсы.
  • Как адаптировать BPM под потребности бизнеса?
  • Какой эффект приносит использования BPMS?
  • Что нужно учесть при внедрении BPMS: делимся опытом.
  • Кастомизация или готовое решение?
  • Можно ли передать сотрудникам no-code разработку?

По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: +7–495–500–00–36 меню 9, доб. 403, email: ntelicheva@itzconf.ru, Наталья Теличева.

