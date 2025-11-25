Принудительная цифровизация рубля. Россия откатилась на 15 лет назад по числу банкоматов

Число банкоматов в России сократилось до минимума за 15 лет. Сейчас их около 139 тыс. – это даже меньше, чем летом 2010 г. Россиянам буквально с каждым днем становится сложнее получить доступ к своим наличным деньгам, а не к виртуальным цифрам в приложении банка.

Вернуться в 2010

Российские банки продолжают стремительно сокращать количество банкоматов – устройств, благодаря которым россияне могут снять деньги со счета и больше не зависеть ни от банковской системы, ни от работы мобильного интернета. На 1 октября 2025 г. в стране оставалось всего лишь около 132,9 тыс. устройств (статистика Центробанка России).

На первый взгляд может показаться, что это очень много. Но, во-первых, Россия располагает огромной территорией, во-вторых, это даже меньше, чем летом 2010 г.

1 июля 2010 г. в России работало 138,9 тыс. банкоматов. Это был период стремительного роста российской сети таких устройств – для сравнения, 1 апреля 2010 г., их было 92,5 тыс. Другими словами, всего за три месяца 2010 г. в России появилось свыше 46 тыс. новых банкоматов.

Фото: Drazen Zigic / FreePik Снять деньги со счета в России с каждым днем становится все труднее

Также будет очень наглядно сравнить Россию и США. Согласно статистике Ассоциация банкоматной индустрии (ATMIA), в 2023 г. общее количество активных банкоматов в США составляло около 540 тыс. В России же на 1 октября 2023 г. их было всего-навсего 149,2 тыс.

При этом регулярно публикуемая статистика о том, что россияне все реже пользуются наличными деньгами и все меньше хотят иметь с ними дело, разбивается о другие сведения. В России огромные, поистине гигантские объемы вывода средств из банков. Для примера, в конце 2022 г. они составили 8 трлн руб., и это исторический рекорд, говорящий о том, что россиянам по-прежнему нужны и наличные деньги, и банкоматы, способные их выдать.

Раньше было лучше

Российская сеть банкоматов росла и крепла как минимум с начала XXI века. Пика своего развития она достигла в самом начале 2014 г. – на 1 января в стране насчитывалось 237,4 тыс. устройств.

Это абсолютный рекорд за последние 25 лет. После этого российские банки перешли от развития сети банкоматов к ее постепенному уничтожению.

Притом темпы деградации сети с каждым годом нарастают. Если в период с 2014 по 2020 гг. банки отключали примерно по 7 тыс. банкоматов в год, то за 2021 г. они избавились приблизительно от 10 тыс. устройств выдачи наличных.

По итогам 2022 г. банкоматов стало меньше еще на 11 тыс. Однако это далеко не рекорд – в 2023 г. их количество сократилось сразу на 29 тыс. В среднем в месяц отключалось более 2 тыс. банкоматов.

В 2024 г. устройств стало меньше еще на 13 тыс. 2025 г. еще на закончился, но в период с 1 января по 1 октября 2025 г. страна потеряла почти 5 тыс. банкоматов.

Вернуть всей стране 2008 год

Российский Центробанк не приводит статистику сети банкоматов за первые семь лет. Иными словами, данных по их количеству в 2007 г., в который многие хотят вернуться, нет.

Редакция CNews нашла сведения за 2008 г. – к 1 апреля банкоматов в России было 65,1 тыс., к 1 октября их стало 75,3 тыс.

Иначе говоря, если банки продолжат отбирать у россиян банкоматы нынешними темами, то они вернутся в 2008 г. уже через два-три года.

Мимолетный луч надежды

За последние 11 лет, с тех пор, как банки стали усложнять жизнь россиянам, предпочитающим наличные рубли, было лишь несколько кратковременных периода, когда количество банков увеличивалось относительно заметно. Во II квартале 2016 г. их стало больше на 4,7 тыс., в IV квартале 2016 г. – на 1 тыс., в I и II кварталах 2017 г. – на 2,9 тыс. в сумме.

Также CNews отдельно освещал случай роста сети банкоматов за первые три месяца 2023 г. тогда их стало всего на 1500 больше, однако то было лишь следствие новых реалий – к России присоединилось несколько новых регионов, и в статистику Центробанка сразу вошли банкоматы, расположенные на их территории.

И доктор, и развлекательный центр

В уничтожении российской сети банкоматов в той или иной степени принимают участие если не все, то почти все работающие на территории России банки. При этом ведется разработка новых устройств, в которых основные функции становятся вторичными.

К примеру, в ноябре 2025 г. Сбербанк показал новый банкомат со встроенным проектором и функцией диагностики здоровья. Распространение таких банкоматов начнется до конца 2025 г.