SoftMediaLab создала для «СДМ-Банка» цифровую платформу, которая помогает развивать бизнес клиентов

Резидент «Сколково» SoftMediaLab (SML) разработала для «СДМ-Банка» новый сервис для корпоративных клиентов — B2B-маркетплейс «СДМ-Партнер». Площадка помогает компаниям находить внутри банка надежных партнеров, расширять каналы продаж и заключать сделки в безопасной и доверительной среде.

В условиях растущей потребности бизнеса в проверенных партнёрах и дополнительных точках роста «СДМ-Банк» стремился создать кастомный сервис, встроенный в его экосистему. Он должен помочь клиентам усиливать деловые связи, развивать нетворкинг и получать новые возможности для роста в рамках единого цифрового пространства.

«Мы видим, что даже в сложных рыночных условиях банки продолжают развивать экосистемы, которые помогают малому и среднему бизнесу расти, безопасно находить партнеров и подрядчиков. Резиденты «Сколково» активно внедряют инновации в ключевых для экономики отраслях и усиливают цифровую зрелость финансового сектора, создавая новые форматы взаимодействия между бизнесом и банками», — отметил Павел Новиков, управляющий директор центра экспертизы и коммерциализации фонда «Сколково».

Прежде чем приступить к разработке, команда SML провела дизайн-спринт, включавший исследование и сегментацию целевой аудитории, проведение интервью с представителями бизнеса для проверки гипотез, а также анализ конкурентных решений.

С учетом полученных результатов SoftMediaLab создала B2B-платформу, которая объединяет ключевые сценарии взаимодействия корпоративных клиентов. На площадке компании могут размещать свои предложения, искать товары, услуги и коммерческую недвижимость, находить поставщиков, подрядчиков, партнеров и соинвесторов, а также вести переговоры через встроенные чаты для безопасной коммуникации.

Сервис построен на основе исследования потребностей корпоративной аудитории. Помимо пользовательского интерфейса был разработан административный модуль, обеспечивающий управление клиентами, модерацию и контроль процессов. Также команда SML создала промо-лендинг для продвижения нового сервиса.

Платформа «СДМ-Партнер» усилила ценностное предложение банка для корпоративного сегмента, обеспечила новый формат взаимодействия между компаниями и повысила вовлеченность бизнеса в экосистему банка. Решение стало для клиентов дополнительным инструментом развития.

«Наш банк сосредоточен на постоянном повышении качества клиентского опыта. Вместе с SML мы создали продукт, который помогает бизнесу развивать новый дополнительный канал продаж, что особенно важно в текущих рыночных условиях. Нашим клиентам ценно не только получать особые условия и скидки от партнеров, но и подбирать на площадке банка только проверенных поставщиков», — сказал Иван Лонкин, начальник управления клиентских отношений «СДМ-Банка».

