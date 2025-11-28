Сбербанк подключил 16 новых банков к сервису оплаты через QR-код

«Сбер» продолжает расширять свою экосистему QR-платежей, подключив к «платежному роумингу» по Multi-QR 16 новых банков. Это стало возможным благодаря партнёрству с одним из поставщиков решений для онлайн-банкинга. Об этом CNews сообщил представитель Сбербанка.

Платежный роуминг – сервис, который позволяет клиентам платить напрямую из приложения банка по СБП с использованием платформы Multi-QR. Теперь клиенты этих банков могут оплачивать покупки в офлайн-магазинах по QR-коду на более, чем 2,1 млн торговых терминалов «Сбера».

При сканировании Multi-QR из мобильного приложения банка клиент сможет легко оплатить покупку по СБП. При этом вся платежная цепочка останется невидимой для клиента и никак не отразится на опыте оплаты для потребителя — для него платеж пройдет по стандартному сценарию оплаты по СБП.

С начала 2025 г. количество подключённых банков к Multi-QR достигло 45 (21 из них подключен по технологии «платёжного роуминга»), включая как крупные федеральные учреждения, так и региональные банки. Подключения продолжаются, и в ближайшее время ожидается присоединение новых участников.

Экосистема QR-платежей «Сбера» демонстрирует устойчивый рост. Multi-QR в октябре достиг 23 млн активных пользователей в месяц, из которых 9 млн — клиенты партнёрских банков.

Развитие функционала Multi-QR и других цифровых решений продолжается, обеспечивая всё более широкую доступность современных способов оплаты для клиентов по всей стране.