CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ИТ в банках
|

Сбербанк подключил 16 новых банков к сервису оплаты через QR-код

«Сбер» продолжает расширять свою экосистему QR-платежей, подключив к «платежному роумингу» по Multi-QR 16 новых банков. Это стало возможным благодаря партнёрству с одним из поставщиков решений для онлайн-банкинга. Об этом CNews сообщил представитель Сбербанка.

Платежный роуминг – сервис, который позволяет клиентам платить напрямую из приложения банка по СБП с использованием платформы Multi-QR. Теперь клиенты этих банков могут оплачивать покупки в офлайн-магазинах по QR-коду на более, чем 2,1 млн торговых терминалов «Сбера».

При сканировании Multi-QR из мобильного приложения банка клиент сможет легко оплатить покупку по СБП. При этом вся платежная цепочка останется невидимой для клиента и никак не отразится на опыте оплаты для потребителя — для него платеж пройдет по стандартному сценарию оплаты по СБП.

С начала 2025 г. количество подключённых банков к Multi-QR достигло 45 (21 из них подключен по технологии «платёжного роуминга»), включая как крупные федеральные учреждения, так и региональные банки. Подключения продолжаются, и в ближайшее время ожидается присоединение новых участников.

Экосистема QR-платежей «Сбера» демонстрирует устойчивый рост. Multi-QR в октябре достиг 23 млн активных пользователей в месяц, из которых 9 млн — клиенты партнёрских банков.

Развитие функционала Multi-QR и других цифровых решений продолжается, обеспечивая всё более широкую доступность современных способов оплаты для клиентов по всей стране.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Конференция CNews «Современный цифровой офис 2025» состоится 2 декабря

Конференция CNews Business Process Management 2026 состоится 10 февраля

Принудительная цифровизация рубля. Россия откатилась на 15 лет назад по числу банкоматов

Россиян хотят лишить скидок в Ozon и Wildberries. За этим стоят крупнейшие банки страны во главе со Сбербанком. Опрос

Конференция CNews «Современные контакт-центры 2025» состоится 4 декабря

Мощная кибератака поразила 50 000 роутеров Asus в России и США

Конференции

Современный цифровой офис 2025

Современные контакт-центры 2025

Миграция в облако
Показать еще

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Лучшая техника Dreame по уходу за волосами: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI FreeBuds SE 4 ANC: доступные наушники с шумоподавлением

Лучшие принтеры и МФУ для дома в 2025 году: хиты продаж

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще