CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Веб-сервисы ИТ в банках
|

Онлайн-покупка авто — теперь и в кредит по госпрограмме

«СберАвто», сервис для покупки, обслуживания и продажи авто (входит в экосистему Сбербанка для автолюбителей), упрощает процесс покупки автомобиля – теперь приобрести машину по государственной программе субсидирования автокредитов можно онлайн в разделе «Авто» мобильного приложения «СберБанк Онлайн» или на сайте «СберАвто». Нововведение заметно экономит время и силы: все решается дистанционно в диалоге с личным помощником, который сориентирует по процессу, подаст заявку, а после одобрения назначит дату сделки. Получить автомобиль можно будет в одном из партнерских дилерских центров без лишних ожиданий. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Программа распространяется на новые легковые автомобили российского производства стоимостью до двух млн руб., за исключением электромобилей, для которых лимит цены не установлен. Среди брендов – Lada, Tenet (доступны и в разделе «Авто» «СберБанк Онлайн», и на сайте «СберАвто»), УАЗ, ГАЗ, Evolute, «Москвич», «Амберавто», Haval, Tenet, EONYX и другие (доступны только на сайте «СберАвто»). В том числе это модели Haval M6, Tenet T4 и автомобили Solaris, которые вошли в перечень доступных по программе недавно.

Воспользоваться льготным автокредитом по госпрограмме могут: врачи и учителя государственных и муниципальных учреждений; семьи с двумя или более несовершеннолетними детьми; военнослужащие-участники СВО и члены их семей; ветераны СВО; граждане с инвалидностью; все желающие приобрести электромобиль.

Эдуард Ефремов, генеральный директор «СберАвто»: «Запуск онлайн-оформления автокредита по госпрограмме — важный шаг к тому, чтобы сделать покупку автомобиля максимально простой и доступной для наших клиентов. В партнерстве с дилерами мы улучшаем клиентский опыт и делаем оформление значительно быстрее и удобнее. Это востребованная услуга, поскольку по некоторым моделям доля сделок с господдержкой достигает 30% от общего объема продаж. Теперь и для этих клиентов процесс покупки доступен в привычном и удобном формате диалога с личным помощником».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Конференция CNews «Современный цифровой офис 2025» состоится 2 декабря

Конференция CNews Business Process Management 2026 состоится 10 февраля

Принудительная цифровизация рубля. Россия откатилась на 15 лет назад по числу банкоматов

Россиян хотят лишить скидок в Ozon и Wildberries. За этим стоят крупнейшие банки страны во главе со Сбербанком. Опрос

Конференция CNews «Современные контакт-центры 2025» состоится 4 декабря

Мощная кибератака поразила 50 000 роутеров Asus в России и США

Конференции

Современный цифровой офис 2025

Современные контакт-центры 2025

Миграция в облако
Показать еще

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Лучшая техника Dreame по уходу за волосами: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI FreeBuds SE 4 ANC: доступные наушники с шумоподавлением

Лучшие принтеры и МФУ для дома в 2025 году: хиты продаж

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще