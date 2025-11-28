Онлайн-покупка авто — теперь и в кредит по госпрограмме

«СберАвто», сервис для покупки, обслуживания и продажи авто (входит в экосистему Сбербанка для автолюбителей), упрощает процесс покупки автомобиля – теперь приобрести машину по государственной программе субсидирования автокредитов можно онлайн в разделе «Авто» мобильного приложения «СберБанк Онлайн» или на сайте «СберАвто». Нововведение заметно экономит время и силы: все решается дистанционно в диалоге с личным помощником, который сориентирует по процессу, подаст заявку, а после одобрения назначит дату сделки. Получить автомобиль можно будет в одном из партнерских дилерских центров без лишних ожиданий. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Программа распространяется на новые легковые автомобили российского производства стоимостью до двух млн руб., за исключением электромобилей, для которых лимит цены не установлен. Среди брендов – Lada, Tenet (доступны и в разделе «Авто» «СберБанк Онлайн», и на сайте «СберАвто»), УАЗ, ГАЗ, Evolute, «Москвич», «Амберавто», Haval, Tenet, EONYX и другие (доступны только на сайте «СберАвто»). В том числе это модели Haval M6, Tenet T4 и автомобили Solaris, которые вошли в перечень доступных по программе недавно.

Воспользоваться льготным автокредитом по госпрограмме могут: врачи и учителя государственных и муниципальных учреждений; семьи с двумя или более несовершеннолетними детьми; военнослужащие-участники СВО и члены их семей; ветераны СВО; граждане с инвалидностью; все желающие приобрести электромобиль.

Эдуард Ефремов, генеральный директор «СберАвто»: «Запуск онлайн-оформления автокредита по госпрограмме — важный шаг к тому, чтобы сделать покупку автомобиля максимально простой и доступной для наших клиентов. В партнерстве с дилерами мы улучшаем клиентский опыт и делаем оформление значительно быстрее и удобнее. Это востребованная услуга, поскольку по некоторым моделям доля сделок с господдержкой достигает 30% от общего объема продаж. Теперь и для этих клиентов процесс покупки доступен в привычном и удобном формате диалога с личным помощником».