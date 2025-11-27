CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Сбербанк заключил меморандум о партнерстве в области искусственного интеллекта

Департамент «Домклик» Сбербанка совместно с Ассоциацией развития финансовых технологий и банком ДОМ.РФ подписали меморандум о совместной работе по созданию нового подхода к оценке рыночной стоимости недвижимости, который заключается в возможности использования моделей искусственного интеллекта. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Стороны договорились обмениваться опытом, а также вместе работать над созданием цифровых решений, направленных на оптимизацию процесса оценки стоимости жилья.

Ключевая цель партнерства – разработка научно-технических инноваций для повышения комфорта участников сделок с недвижимостью.

Ранее Банк России поддержал концепцию сервиса для автоматизированной оценки недвижимости с использованием ИИ, отметив необходимость адаптации текущего законодательства для полноценного функционирования такого инструмента.

Алексей Лейпи, директор департамента «Домклик» Сбербанка: «Наше сотрудничество позволяет выйти на новый уровень развития рынка недвижимости, предлагая современные и инновационные решения, которые трансформируют отрасль. Совместными усилиями мы создаем цифровое пространство будущего, где искусственный интеллект и инновации улучшают качество наших услуг, делая их быстрее, удобнее и прозрачнее для всех участников рынка».

