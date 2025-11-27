CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

R-Style Softlab автоматизировала работу на финрынках для «Своего Банка»

Решение развернуто на базе данных PostgreSQL и операционной системе Astra Linux. Оно автоматизирует работу бэк-офиса на финансовых рынках. Специалисты R-Style Softlab адаптировали решение под требования банка, провели анализ ИТ-инфраструктуры, тестирование и обучение сотрудников. Об этом CNews сообщили представители R-Style Softlab.

После внедрения RS-Finmarkets процессы стали полностью автоматизированными — специалисты теперь контролируют только ход операций и управляют инцидентами. Проект был реализован в течение нескольких месяцев.

В состав внедренного решения вошли модули «Бэк-офис операций с ценными бумагами», «Финансовые инструменты срочных сделок и конверсионные операции» и «Межбанковские кредиты и депозиты», обеспечивающие автоматизацию учета и расчетов по сделкам с ценными бумагами, производными инструментами, кредитами и депозитами. Все данные по бухгалтерскому учету автоматически выгружаются в используемую банком АБС RS-Bank v.5.5, что позволяет сотрудникам работать в обеих системах синхронно — отражать операции и передавать их результаты в основную учетную систему.

Внедрение RS-Finmarkets позволило банку автоматизировать операции на финансовых рынках, сократить долю ручных действий и обеспечить соответствие требованиям регулятора к использованию отечественного программного обеспечения. Проект стал очередным этапом многолетнего технологического сотрудничества компаний, которое продолжается с 1994 г.

Анна Панкратьева, директор департамента банковского ПО RS-Bank R-Style Softlab: «Импортозамещенная коробочная версия RS-Finmarkets позволяет быстро внедрять решение и адаптировать его под специфику бизнеса. Гибкая архитектура упрощает подключение новых модулей и настройку функциональности под конкретные бизнес-задачи».

Михаил Павлов, директор Финансового департамента АО «Свой Банк»: «Благодаря технологическому партнерству с R-Style Softlab внедрение программного обеспечения прошло в короткие сроки и без остановки текущих процессов. Автоматизация проведения операций позволит нам развивать новые сервисы и предлагать клиентам больше возможностей».

