«Сбер» запустил прямую интеграцию кассово-инкассаторских услуг в Sber API

Сбербанк предоставил корпоративным клиентам возможность работать с кассово-инкассаторскими услугами напрямую через API. Банку удалось перевести один из самых ресурсоёмких процессов в цифровой формат, что значительно упрощает и ускоряет взаимодействие бизнеса с инкассацией.

Благодаря новым методам компании могут получать данные об инкассации по заключённому договору, формировать препроводительные ведомости, отслеживать их статус в режиме реального времени, запрашивать исполненные документы и в случае необходимости отзывать ведомости — полностью в электронном виде.

Препроводительная ведомость традиционно оформляется на бумаге в трёх экземплярах и сопровождает перевозку наличности и ценностей. Цифровизация этого документа и его интеграция в Sber API позволяют бизнесу сокращать издержки и временные затраты, избавляться от бумажного документооборота и минимизировать операционные риски. Для банка это также означает повышение скорости обработки операций и прозрачности процессов.

Первым пользователем новых API-методов стали две крупнейшие телекоммуникационные компании страны. В ближайшие месяцы к цифровому формату присоединятся ещё 28 компаний, которые сегодня формируют более 350 тыс. бумажных препроводительных ведомостей ежемесячно. Их переход на API позволит существенно сократить нагрузку на операционные службы и ускорить процессы как на стороне клиентов, так и внутри Сбера.

Анна Лоевская, директор дивизиона «Цифровой корпоративный банк» Сбербанка, сказала: «Сегодня всё больше компаний делают выбор в пользу прямой интеграции через Sber API, который помогает цифровизировать бизнес-процессы и снижать рутинные операции. Высокий уровень защищённости, пропускная способность и богатая функциональность делают Sber API уникальным предложением на рынке. Мы рады быть первыми, кто предоставил возможность работать с кассово-инкассаторскими услугами в этом формате. Новые методы позволят клиентам существенно сократить операционные издержки и повысить надёжность процессов, а нам — обеспечить ещё более высокое качество сервиса».

Sber API — набор решений и методов прямой интеграции со «Сбером» для компаний различных сегментов, корпораций и зарубежных партнёров. В Sber API выведено более 670 сервисов, среди самых популярных у клиентов – выписка по расчётному счёту, работа с платёжными поручениям и зарплатный проект. На сегодняшний день Sber API выбрали более 9 тыс. российских компаний.

