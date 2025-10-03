СБП стала крупнейшим драйвером роста платежного сервиса МТС Pay

«МТС Финтех» сообщает о достижении рекордных показателей сервиса приёма платежей в интернете МТС Pay — количество транзакций в сентябре выросло на 33% год к году. Основным драйвером роста стали платежи через Систему быстрых платежей (СБП) – их число выросло на 22% год к году. Об этом CNews сообщили представители МТС.

«Финтех» МТС отмечает устойчивый рост сервиса МТС Pay по всем ключевым метрикам: по количеству пользователей, по транзакциям, и объему платежей. На конец первого полугодия 2025 года количество активных пользователей составило более девяти млн человек в месяц, что на 23% больше, чем годом ранее.

Сервис продолжает наращивать аудиторию и количество операций за счет расширения числа партнеров и запуска новых способов оплаты в целях снижения затрат на интернет-эквайринга для площадок, которые подключились к МТС Pay.

«Такой рост достигается, прежде всего, успешной и качественной работой команды МТС Pay, продолжающимся масштабированием платежного решения МТС Pay как внутри экосистемы, так и за ее пределами. Мы видим позитивную динамику и расширяем функционал, например, готовим запуск новых платежных инструментов. Также отмечаем преимущество СБП как эффективного инструмента, привлекающего клиентов в наш сервис», — сказал бизнес-лидер стрима МТС Pay Алексей Калина.