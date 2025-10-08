У россиян отберут банковские карты, исключительно ради безопасности. Кто под ударом

В обозримом будущем россияне лишатся возможности пользоваться картами Visa и Mastercard. У них истекли сертификаты безопасности, и продлевать их не будут. Условия по доступным картам в большинстве российских банков часто менее выгодные – например, найти карту с полностью бесплатным обслуживанием без дополнительных условий стало сложнее.

Карты на стол

В России в обозримом будущем будет ограничена работа банковских карт Visa и Mastercard, пишет РБК со ссылкой на гендиректора «Национальной системы платежных карт» (НСПК) Дмитрия Дубынина. НСПК – оператор отечественной платежной системы «Мир».

Грядущие ограничения, по словам Дубынина, являются следствием истекших сертификатов безопасности у этих карт. Их срок действия вышел 1 января 2025 г., и продлевать его не будут – как сообщал CNews, платежные системы Visa и Mastercard ушли из России весной 2022 г.

О возможной блокировке карт Visa и Mastercard впервые стало известно летом 2025 г. РБК со ссылкой на Центробанк России подчеркивает, что проблема с истекшими сертификатами раньше касалась лишь части таких карт.

Всех под одну гребенку

Дубынин заявил РБК, что сертификаты безопасности отныне просрочены на всех картах Visa и Mastercard в России.

Тех, кто еще не отказался от карт МС и Visa, заставят это сделать

«Это именно просроченные карты. Это не про ограничение срока действия карт, а про возврат к модели, когда карты были срочными. Причины простые и понятные: пластик приходит в негодность. Если мы говорим про карты международных платежных систем, то с 1 января текущего года (2025 г. – прим. CNews) сертификаты безопасности во всех абсолютно чипах уже прекратили действовать. Это вопрос безопасности платежного средства», – сказал изданию Дмитрий Дубынин.

Как было раньше

Сроки действия сертификатов безопасности для российских карт Visa и Mastercard закончились в конце 2024 г. – впервые после ухода Visa и Mastercard из России. До введения санкций обе платежные системы регулярно продлевали сроки их действия, и россияне могли не только пользоваться своими нынешними картами, но и оформлять новые.

Ныне оформить новую карту Visa и Mastercard в России невозможно – ни один российский банк не предоставляет такую услугу и предлагает переходить на карты платежной системы «Мир».

Однако карты Visa и Mastercard, выданные до ухода этих систем из страны, по-прежнему работают в России. Перевыпускать их не требуется, потому что это невозможно, и банки самостоятельно продлевают сроки их действия. К примеру, сотрудник редакции CNews пользуется картой Visa, оформленной в конце 2021 г., и которая после уже третьего по счету продления будет действовать до 2028 г.

Такая опция дает россиянам возможность не менять свои платежные реквизиты на работе или в сервисах оплаты товаров и услуг.

Еще есть шанс

Как сообщил РБК Дмитрий Дубынин, окончательное решение по ограничению работы карт Visa и Mastercard в России пока не принято. По его словам, сейчас НСПК формирует общее мнение рынка, которое затем передаст Банку России.

«Обсуждение было, мы сейчас ожидаем, в том числе, предложение банков о том, какими эти сроки (вывода из оборота карт – прим. CNews) могли бы быть», – сказал он изданию.

Банк России иначе смотрит на ситуацию. В июле 2025 г. он сообщил о планах по ограничению периода действия карт с истекшим сроком годности «Мы просто заранее объявим срок ограничения для того, чтобы банки смогли вот этот свой остаток карт завершить», – заявила тогда директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина.