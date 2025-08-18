CNews — 25 лет лидерства

Российская ИТ-отрасль поздравляет с 25-летием издание CNews. С его страниц начинается утро большинства лидеров цифровизации в России. Издание CNews, основанное четверть века назад, обладает крупнейшей аудиторией среди отраслевых СМИ и стало одним из самых влиятельных изданий, пишущих о рынке информационных технологий.



С чего начинался CNews

25 лет назад медиа-холдинг РБК создал самостоятельный портал для освещения новостей из мира ИТ, телекоммуникаций и электронной коммерции. Это был первый проект РБК, выделенный в отдельный домен и получивший название, не связанное с материнской организацией. Остановиться было решено на CNews.ru — буква «С» символизирует три ключевых темы издания — Computers, Communications, e-Commerce. Сайт был запущен в конце августа 2000 года силами команды из шести человек.



Так получилось, что главные конкуренты CNews на момент запуска, такие как «Нетоскоп», «Сотовик», Internet.ru, или прекратили существование, или практически не видны на информационном поле, а медиапроекты, созданные позднее так и не смогли достичь масштаба CNews. За несколько лет CNews смог успешно заменить бумажные отраслевые СМИ, выпускавшиеся в России по лицензиям американских издателей.

Так выглядела главная страница CNews в 2000 году

CNews был и продолжает быть успешным медиабизнесом, который никогда не являлся убыточным, не получал дотаций от государства или крупных промышленных групп, поэтому изданием движет только одно — интересы читателей.

Большая команда журналистов и аналитиков, публикующих эксклюзивные новости, интервью с ключевыми спикерами в области ИТ, исследования, и постоянно растущая аудитория издания делают CNews одним из самых влиятельных источников информации о цифровизации бизнеса и государства. Ежедневно на сайте выходит свыше 100 новостей, освещающих состояние российского и зарубежного ИТ-рынков, электронной коммерции и телекоммуникаций, игровой индустрии.

В своем поздравлении изданию вице-премьер и руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко отметил: «Сегодня издание CNews по праву считается авторитетным источником новостей и аналитики в сфере информационных технологий, а также ключевым участником многочисленных отраслевых дискуссий и форумов. Вы проделали колоссальную работу, чтобы завоевать звание одного из лидеров рынка отраслевых медиа о телекоммуникациях и технологиях, и продолжаете много лет поддерживать эту высокую планку».

Заместитель председателя правительства также обратил внимание на аналитическую работу CNews: «Отмечу сильную черту вашей команды — профессионализм и глубокое погружение в сложные и узкоспециализированные темы. Издание CNews не только своевременно освещает важнейшие события цифрового сектора, но и готовит собственные аналитические обзоры, которые помогают участникам ИТ-рынка принимать взвешенные решения, основываясь на объективных исследованиях, фактах и экспертных выводах».

«Хочется отметить значимую роль CNews в формировании «цифровой» повестки страны: это особенно важно сегодня, когда Россия активно внедряет инновационные технологии во всех сферах жизни», — заключил премьер.

Секрет CNews

В первый год своего создания аудитория CNews насчитывала порядка 6–8 тыс. уникальных посетителей. Неудивительно — постоянный доступ в интернет на тот момент имели менее 10% жителей страны. Сегодня ежемесячная аудитория издания составляет более 3 млн человек. В ноябре 2024 г. был зафиксирован рекорд посещаемости CNews — суточная аудитория превысила 700 тыс. пользователей. В другие дни аудитория достигает 200–500 тыс. человек в сутки, число читателей CNews постоянно растет.

«CNews — одно из авторитетных российских изданий о высоких технологиях. Оно заслуженно находит признание как среди профильных специалистов, так и среди широкой читательской аудитории, — отметил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев. — За четверть века CNews стал значимым источником информации о цифровизации государства и бизнеса. Мероприятия, которые проводит CNews, раз за разом собирают тысячи участников — ИТ-специалистов, отраслевых экспертов, представителей государства и бизнеса. Поздравляю всю команду CNews с 25-летием издания и желаю дальнейшего успеха, развития и новых побед!»

Максут Шадаев, глава Минцифры : Мероприятия, которые проводит CNews, раз за разом собирают тысячи участников

В 2018 г. CNews выходит из холдинга РБК и далее развивается как независимая компания.

«Секрет успеха CNews в его уникальной аудитории. Она более фокусная, чем аудитория деловых изданий широкого профиля, но при этом не менее качественная. Это люди, принимающие решения, высококлассные специалисты, те, кто реализует ИТ-проекты в банках, промышленных и розничных компаниях, госструктурах, телекоме, и движет цифровизацию страны, а таких всё больше. Мы очень признательны нашим читателям, которые выбирают CNews уже столько лет, — говорит Александра Кирьянова, главный редактор CNews c 2018 г. — Когда CNews стал полностью независимым, злые языки пророчили нам падение трафика, но он не только не упал, но и продолжил расти. Мы увеличили штат, сделали редизайн, запустили новые проекты, например CNewsMarket — агрегатор ИТ-сервисов для бизнеса».

Главная страница CNews образца 2005 года

«За прошедшие двадцать пять лет ваш проект внес большой вклад в развитие российского медиапространства. Благодаря профессионализму команды портал занял лидирующие позиции среди специализированных СМИ в сфере высоких технологий, — говорит заместитель министра промышленности и торговли Василий Шпак. — Вы делаете важную работу, объединяя экспертов, представителей бизнеса и органов власти для развития информационно-коммуникационных технологий».

«Профессионализм команды CNews, ее способность оперативно реагировать на изменения рынка и предвидеть новые тенденции вызывают искреннее восхищение, — подчеркивает директор по информационным и цифровым технологиям Госкорпорации «Росатом» Евгений Абакумов. — Ваши материалы всегда отличались глубиной анализа, точностью фактов и актуальностью информации, что особенно ценно в нашей быстро меняющейся отрасли. Желаю коллективу издания дальнейших успехов, интересных проектов и новых достижений! Пусть каждый новый год деятельности CNews будет ещё более успешным и плодотворным, а профессионализм команды и дальше служит примером для других медиа!»

«За годы своей работы вы приучили рынок искать последние новости именно на CNews. Ваши рейтинги, обзоры, исследования — результат большого труда и важный источник информации. Уже трудно представить инфополе без них. Пусть у вас впереди будет еще много интересных проектов!» — поздравил издание президент группы компаний «Ланит» Филипп Генс.

Вот уже четверть века CNews рассказывает о развитии российского ИТ-рынка, который поначалу представлял собой по большей части импорт программного и аппаратного обеспечения. Начало 2020-ых годов ознаменовалось переходом бизнеса и госсектора на российские ИТ-решения. Сегодня это динамично развивающаяся и конкурентная отрасль.

Дизайн главной страницы CNews в 2015 г.

«Четверть века на рынке ИТ-медиа — это выдающееся достижение — CNews стал неотъемлемой частью ИТ-ландшафта России, надежным источником актуальных новостей, глубоких аналитических материалов и площадкой для важных отраслевых дискуссий. Ваши публикации — это живая хроника грандиозной трансформации, которую пережила отрасль: от первых ПК и корпоративных систем до облаков, Big Data, ИИ и кибербезопасности, — говорит Владимир Лавров, генеральный директор ГК Softline. — Для ГК Softline CNews всегда был и остается важным партнером в информационном поле, источником достоверных данных и площадкой для экспертного диалога. Мы высоко ценим ваш профессионализм, объективность и глубокое понимание специфики ИТ-бизнеса. Впереди — новые главы нашей общей ИТ-истории!»

«Ваша особая манера подачи материалов – осторожная и острая одновременно — позволяет держать ИТ-рынок в тонусе, постоянном движении и развитии, а ваши публикации на самые резонансные темы всегда вызывают интересные дискуссии в ИТ-сообществе, — отметил в своем поздравлении команде CNews Виктор Дьячков, руководитель группы компаний ICL. — За четверть века вы превратились в авторитетное издание для специалистов и лидеров ИТ-индустрии нашей страны, демонстрируя способность держать руку на пульсе любых изменений — будь то технологический прорыв или новости из корпоративной жизни компаний».

Успешный медиабизнес

В период активной цифровизации на западных решениях не только активно перенимались лучшие мировые практики, но и создавались и масштабировались новые. Материалы, созданные CNews, переводились с русского на иностранные языки и использовались по всему миру. Спецпроекты иностранных вендоров, реализованные на CNews, признавались лучшими на глобальном уровне и ставились в пример.

В 2019 г. после редизайна CNews приобрел современный вид

«Чтобы продавать в России, ты должен быть на CNews — такие слова приходилось слышать от представителей западных вендоров. Свои многолетние рекламные кампании на CNews реализовывали Microsoft, Dell, Netapp, Hitachi и многие другие. Инфографика, которую мы делали для SAP, была переведена на английский и включена в глобальный медиа-кит вендора, — вспоминает Олег Серебряков, директор по работе с клиентами CNews. — После ухода западных вендоров в 2022 году рекламные бюджеты российских ИТ-компаний, выделяемые на рекламу в CNews, не только восполнили, но и значительно превысили доходы от рекламы западных вендоров».

Сегодня CNews оказывает услуги в области рекламы, информационной поддержки и организации мероприятий сотням клиентов в год, среди которых крупнейшие ИТ-компании, операторы связи, банки, промышленные компании.

Мероприятия под брендом CNews

CNews продолжает играть роль медиатора на российском ИТ-рынке. Под брендом CNews проводятся крупнейшие независимые ИТ-мероприятия, которые становятся площадкой для открытого обсуждения проблем цифровизации без ограничений со стороны государственных структур или конкретных ИТ-компаний.

В 2007 году был запущен CNews FORUM — крупнейшее российское мероприятие, посвященное проблемам ИТ-рынка. С тех пор оно будет ежегодно собирать на своих полях ИТ-директоров и руководителей ведущих компаний для обсуждения самых злободневных вопросов отрасли и станет флагманским проектом CNews, число участников которого превышает 1800 человек.

«Влиятельный исследователь и разработчик рейтингов, учредитель престижных премий, CNews известен как выдающийся организатор форумов, крупнейших конференций и деловых встреч, которые стали целевой площадкой для обмена мнениями и опытом профессионалов, для обсуждения важнейших задач современности, в числе которых – повышение конкурентоспособности российского ПО, импортозамещение и цифровизация экономики», — подчеркивает генеральный директор компании «Диасофт» Александр Глазков.

«Объединяя сегодня интернет-портал, аналитическое агентство, первый в России ИТ-маркетплейс, технологические порталы, а также крупнейшие ИТ-события, CNews является эффективной площадкой диалога между игроками отечественного ИТ-рынка, бизнесом и государством. За время работы издание стало настоящим популяризатором цифровых технологий и верным помощником в глобальных процессах выстраивания технологического суверенитета нашей страны», — считает CEO eXpress Андрей Врацкий.

Ежегодно под брендом CNews проводится свыше 50 мероприятий, организуются премии CNews Awards, «Инновация года», «Импортозамещение года», Data Fusion, а также оказывается организационная и экспертная поддержка в проведении мероприятий ИТ-компаний, банков, госструктур.

Помимо традиционных конференционных форматов CNews экспериментирует с новыми форматами: «ИТ-грабли», «Визионерский хаб», CNews FORUM Afterparty.

CNews Analytics: глубокое знание российского ИТ-рынка

В начале 2000-х, когда был создан CNews, российский ИТ-рынок только формировался, пресса освещала происходящее внутри отрасли не слишком активно, да и сама индустрия не была прозрачной — друг о друге игроки знали не очень много. Чтобы решить эту проблему, команда CNews решила создать аналитическое агентство CNews Analytics.

В 2002 году журналисты выпустили рейтинг «CNews100: Крупнейшие ИТ-компании России», впервые подсчитавший доходы представителей российской ИТ-отрасли за 2001 г. С тех пор рейтинг выходит каждый год. В 2025 г. издание вновь впервые на рынке представило рейтинг пяти сотен крупнейших российских ИТ-компаний — CNews500 — предоставив аудитории еще более полную информацию о структуре отечественной ИТ-отрасли.

В 2025 г. CNews впервые на рынке представил рейтинг 500 крупнейших российских ИТ-компаний — CNews500

Сегодня CNews Analytics продолжает специализироваться на исследованиях в области цифровизации. Ежегодно агентство публикует более 50 открытых обзоров рынков информационных технологий и телекоммуникаций, включающих рейтинги крупнейших игроков, карты сегментов отрасли, статистическую и аналитическую информацию, мнения экспертов и комментарии ведущих игроков ИКТ-рынка.

Агентство также проводит заказные исследования для органов государственной власти, поставщиков и потребителей ИТ. С уходом с российского рынка IDC и Gartner структура рынка аналитики в сфере ИТ также претерпела изменения. «Судя по поступающим запросам в российские компании от иностранных аналитических агентств, они занимаются не столько аналитикой, сколько разведкой российского ИТ-рынка и отвечать на них может быть небезопасно, — говорит Сергей Сергеев, руководитель CNewsMarket и один из ключевых аналитиков CNews, за плечами которого более 20 лет работы маркетологом-аналитиком как на стороне исследовательских агентств, так и на стороне ИТ-компаний и бизнес-структур федерального уровня.

За годы работы агентство углубило свою экспертизу по отечественным ИТ-решениями и помимо классических маркетинговых исследований готовит аналитику в формате баттл-карт.

Первый в России ИТ-маркетплейс

В 2019 году был запущен первый в России ИТ-маркетплейс для бизнеса и государства — Market.CNews. Агрегатор объединяет предложения компаний-поставщиков более чем 20 корпоративных ИТ-услуг, включая IaaS, VPS, CRM, BPM, IP-телефонию и другие облачные сервисы.

ZOOM.CNews: портал о цифровой технике

Постепенно перечень тем, которые освещало издание, расширялось: в поле зрения журналистов CNews попали цифровая и бытовая техника, игры, даже появилось приложение по научно-популярным вопросам и пользовательскому софту. В 2014 году проекты R&D.CNews, Games.CNews и Soft.CNews были объединены и вошли в состав ZOOM.CNews.

Признание отрасли

CNews был и остается самым цитируемым изданием, пишущим о рынке информационных и телекоммуникационных технологий. Портал также признавался лучшим изданием в ИТ-отрасли такими авторитетными объединениями, как Российский Союз промышленников и предпринимателей и ассоциация «Руссофт».

В октябре 2024 г. команде CNews вручили премию имени Александра Беляева. Жюри премии отметило вклад издания в освещение и популяризацию развития науки, технологий и общества. Награда присуждена за публикации о прорывных решениях и исследованиях в области искусственного интеллекта.

В декабре 2024 г. главный редактор CNews получил благодарность Минцифры за вклад в популяризацию отрасли ИТ и телекоммуникаций, а также за самые интересные мероприятия с участием министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максута Шадаева.

«CNews пишет летопись технологического развития страны, с актуальными новостями и объективной рыночной аналитикой, на которую можно опираться в работе. Желаю вам дальнейшего роста, новых ярких проектов и интересных новостей! — поздравил команду издания Алексей Шелобков, генеральный директор «ИКС Холдинга».

«За четверть века вы стали флагманом деловой и ИТ-журналистики в России, способствуя развитию профессионального сообщества и формированию цифровой повестки. Для меня CNews — не просто источник новостей и широкой экспертизы, но и платформа для открытого диалога: в разное время, работая в металлургии и сейчас, занимаясь цифровизацией золотодобывающей промышленности, я ценю возможность поделиться достижениями в области цифровой трансформации именно на ваших страницах», — отметил Сергей Казанцев, вице-президент по цифровизации ПАО «Полюс».

Команда CNews

В CNews за эти годы сложился очень уютный коллектив. C одной стороны, это люди, проработавшие в издании более 10–15, а то и 20 лет, с другой — молодые и амбициозные сотрудники, пришедшие не так давно и нашедшие здесь свободу для самореализации и развития собственных проектов. Были и случаи, когда некоторые из сотрудников, попробовав поработать в крупных российских компаниях и деловых изданиях, вновь возвращались в CNews.

Сегодня CNews продолжает держать высокую планку в публикации оперативных и эксклюзивных новостей, подготовке глубокой аналитики. Издание экспериментирует с новыми форматами, активно развивая направление объяснительной журналистики и видеоподкастов.

CNews растет и развивается благодаря своим читателям!