Сбербанк массово сокращает ИТ-шников и заменяет их искусственным интеллектом

В Сбербанке мощная волна сокращений ИТ-специалистов. Под нее попадают разработчики, аналитики, тестировщики и другие. Сотрудникам «оптимизацию» объясняют внедрением ИИ. С некоторыми разрывают договоры по соглашению сторон, с другими договариваются на выплату двух-трех окладов.

Как выяснил CNews, в Сбербанке происходит сокращение ИТ-специалистов. Касается это как сотрудников головного офиса, так и дочерних предприятий банка. Об этом CNews рассказали пять сотрудников Сбербанка, кроме того, информацию подтвердил один из топ-менеджеров дочернего предприятия банка.

Под удар попадают специалисты от джунов до руководителей команд разных специальностей (тестировщики, разработчики, инженеры и другие).

Telegram-канал «Профсоюз работников IT», который написал о сокращениях в Сбербанке в начале октября, приводит цифры в 20-25% сотрудников, которые подпадут под сокращения. По его данным, запланированы три волны увольнений: первая прошла летом, вторая идет сейчас, третья ожидается в конце года.

«Есть отделы, в которых сокращения касаются всех сотрудников кроме руководителя и одного-двух ключевых специалистов, есть отделы, которые сокращаются полностью», — рассказал CNews действующий ИТ-специалист Сбербанка.

По словам отдельных сотрудников банка - собеседников CNews, сокращения могут коснуться более 5 тыс. человек. Всего в Сбербанке работают около 40 тыс. ИТ-специалистов.

«Оптимизация» из-за внедрения ИИ

«Топ-менеджеры Сбербанка говорят, что это не сокращения а, "оптимизация"», — рассказал CNews ИТ-специалист банка. По словам многих сотрудников, сокращения объясняют внедрением искусственного интеллекта в бизнес-процессы и процессы разработки.

«На бумаге внедрение ИИ должно помочь выполнять рутинные операции, но на деле никакого позитивного эффекта нет, только гонка с препятствиями, чтобы отчитаться о внедрении искусственного интеллекта в процессы», — отмечает другой собеседник.

«Но я не верю, что это из-за ИИ, на самом деле банк сокращает расходы», — говорит третий ИТ-специалист.

Сбербанк предлагает сотрудникам переводиться в другие дочерние компании банка, однако собеседники CNews сообщили изданию, что им отказали в трудоустройстве после собеседований.

В Сбербанке опровергают информацию о массовых сокращениях. «Сбербанк не планирует сокращать команду, — утверждают там. — Мы регулярно пересматриваем структуру и оптимизируем функции за счет автоматизации и внедрения AI в процессы».

Сейчас у банка открыто около 4 тыс. открытых позиций, добавили представители Сбербанка.

Каковы условия

Профсоюз сообщил, что сотрудников пытаются уволить по сокращению сторон. «Меня пытались прогнуть на условия по собственному желанию», — подтверждает один из собеседников CNews в Сбербанке. По его словам, с теми, кто может договориться на другие условия, прощаются на условиях выплаты двух-трех окладов. Предлагают также сохранение годовой премии.

Сотрудникам все объясняют на личных встречах с руководителями.

«Больше всего нас, конечно, злит попытка замалчивать ситуацию, — говорит сотрудник Сбербанка. — И то, что расторжение трудовых договоров называют "оптимизацией"».

Ситуация на ИТ-рынке

«На тысячу откликов было только два собеседования, — говорит подпавший под сокращение сотрудник Сбербанка. — То, сколько кадров высвободит Сбер усугубит ситуацию на рынке еще сильнее».

«Последние годы Сбербанк массово подбирал сотрудников ИТ-сферы, перекупал специалистов и завышал рыночные зарплаты, — рассказала CNews HR компании SkyDNS Лариса Вахрушева. — С начала 2025 года образовалась тенденция на осознанные инвестиции в персонал. Таким образом появился профицит специалистов, что породило массовые кадровые изменения. Также, активное смещение акцента на развитие ИИ (а в Сбербанке это одна из основных компетенций для трудоустройства) высвободило огромное количество трудовых ресурсов».

Рынок найма ИТ-специалистов в России сегодня переживает этап перестройки: вакансий стало заметно меньше, особенно для специалистов среднего уровня, тогда как конкуренция за позиции резко выросла, отмечает Евгения Солонина, HR-бизнес-партнер MD Audit (ГК Softline).

По ее словам, многие компании, особенно крупные, оптимизируют штаты и перераспределяют ресурсы, делая ставку на автоматизацию и внедрение ИИ. «Это приводит к тому, что часть рутинных задач, ранее выполняемых программистами, теперь закрывают алгоритмы и внутренние инструменты, что снижает потребность в персонале, — продолжает она. — В то же время растет спрос на специалистов с опытом внедрения и адаптации ИИ, работы с большими данными, DevSecOps и кибербезопасности, но таких экспертов на рынке по-прежнему мало».

По мнению директора по персоналу ИТ-экосистемы «Лукоморье» Александра Аверина, компании сокращают персонал из-за общей экономической ситуации в стране и высокой стоимости ИТ-персонала.

В сентябре 2025 г., по данным Forbes, Сбербанк занял первое место в рейтинге самых прибыльных компаний России. Чистая прибыль банка по итогам 2025 г. увеличилась почти на 5%, до 1,58 трлн руб.