Сбербанк и «Лаборатория Касперского» договорились о технологическом сотрудничестве

Московский банк Сбербанка и «Лаборатория Касперского» подписали соглашение о технологическом сотрудничестве в рамках международного форума Moscow Startup Summit. Документ предусматривает возможность совместной разработки и запуска цифровых финансовых сервисов и ИТ-решений, в том числе с использованием искусственного интеллекта. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Компании намерены сотрудничать в области инноваций — инвестировать в передовые сферы экономики, наукоёмкие производства и перспективные проекты, обмениваться опытом и знаниями, чтобы ускорять внедрение современных технологий и повышать уровень информационной безопасности.

Герман Барг, председатель Московского банка Сбербанка: «Сегодня безопасность и удобство в цифровом мире становятся такой же базовой потребностью, как чистая вода и электричество. И наша задача — сделать так, чтобы передовые технологии и искусственный интеллект работали для людей, были простыми, удобными и безопасными. Уверен, что вместе с “Лабораторией Касперского” мы сможем сделать цифровую среду надежнее и дружелюбнее для жителей Москвы и всей России».

Антон Иванов, технический директор «Лаборатории Касперского»: «Для нас это партнёрство — возможность объединить наш многолетний опыт в области кибербезопасности с уникальными компетенциями и масштабом «Сбера». Совместными усилиями мы сможем создавать еще более сложные и персонализированные продукты, которые будут надежно защищать пользователей и предлагать им по-настоящему полезные цифровые решения. Мы уверены, что наше эффективное сотрудничество задаст новые стандарты на рынке и принесёт ощутимую пользу клиентам».