«Рососмотр» и «Домклик» расширяют сотрудничество: цифровые осмотры для ИЖС с эскроу и вторичной ипотеки загородных домов

Платформа цифровых осмотров «Рососмотр», выпускник акселератора Sber500, и сервис недвижимости Сбербанка «Домклик» продолжают развивать партнерство, запуская новые направления совместной работы. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Теперь возможности дистанционных осмотров доступны не только при первичной ипотеке, но и в ключевых сегментах жилищного кредитования: индивидуальном жилищном строительстве со счетами эскроу и вторичной ипотеке на загородную недвижимость.

С сентября 2025 г. по всем сделкам индивидуального жилищного строительства со счетами эскроу введена обязательная фото- и видеофиксация этапов строительства через «Рососмотр». Это необходимо для подтверждения целевого использования кредитных средств и раскрытия эскроу-счетов.

Отчитывается сам заемщик: в течение пяти рабочих дней с даты приемки соответствующего этапа (фундамент, несущие конструкции/стены, готовый объект) клиенту необходимо предоставить документ, подтверждающий проведение осмотра через «Рососмотр». Такой механизм обеспечивает прозрачность сделок, защиту интересов банков и покупателей, а также гарантирует соответствие параметров строящегося дома условиям договора подряда и кредитного договора.

Еще одним направлением сотрудничества стало внедрение «Рососмотра» во вторичную ипотеку на загородную недвижимость. Для сделок купли-продажи домов в ипотеку цифровая платформа интегрируется с системой EVA. Это позволит профессиональным оценщикам самостоятельно проводить осмотры через «Рососмотр» либо направлять сценарии осмотров своим клиентам-продавцам. В результате покупатели будут получать достоверные фото- и видеоматериалы объектов, что ускоряет принятие решений и повышает доверие к сделке.

Александр Фокин, генеральный директор компании «Рососмотр»: «Наше сотрудничество с «Домклик» выходит на новый уровень. Мы создаем цифровую основу достоверности в сфере жилищного кредитования – от строительства индивидуальных домов со счетами эскроу до вторичной ипотеки загородной недвижимости. Это не только упрощает взаимодействие для заемщиков и банков, но и делает рынок более прозрачным и защищенным».

Алексей Лейпи, директор департамента «Домклик» Сбербанка: «Сотрудничество с «Рососмотр» открывает блестящие возможности и перспективы для развития наших цифровых сервисов. Благодаря совместной работе мы внедрили новые технологий дистанционных осмотров как в сфере индивидуального жилищного строительства со счетами эскроу, так и вторичной ипотеки на загородную недвижимость. Вместе мы сделали еще один уверенный шаг в создании безопасной среды на рынке недвижимости, где участники сделок пользуются самыми надежными и удобными инструментами».

В ближайшее время стороны продолжат совместную работу над сервисами цифровых осмотров, направленными на повышение удобства клиентов и снижение рисков в ипотечных сделках.