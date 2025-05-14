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Решение Right line «ПЦР-Коннект, Эмулятор работы платформы цифрового рубля» включено в Единый реестр отечественного ПО

Программное решение компании Right line «ПЦР-Коннект, Эмулятор работы платформы цифрового рубля» внесено в Единый реестр отечественного ПО. Об этом CNews сообщили представители Right line.

«ПЦР-Коннект, Эмулятор работы платформы цифрового рубля» позволяет банкам автономно тестировать новые версии альбомов электронных сообщений ЦБ РФ. Подготовку релиза теперь возможно начать заранее, до официального запуска новых версий, что особенно важно в условиях жестких сроков внедрения.

Особенность ПО заключается в том, что оно позволяет проводить тестирования без привязки к версиям, которые развернуты на стендах Центрального банка. Решение «ПЦР-Коннект, Эмулятор работы платформы цифрового рубля» позволяет использовать непосредственно ту версию альбома электронных сообщений, которая нужна банку, упрощая процесс модернизации.

Коммерческий директор компании Right line Иван Белорыбкин: «ПЦР-Коннект, Эмулятор работы платформы цифрового рубля» воспроизводит логику взаимодействия между банком и платформой ЦР по принципу «запрос-ответ». Банк отправляет распоряжения (например, на перевод средств), а эмулятор возвращает ответы, соответствующие поведению реальной платформы. Это позволяет протестировать все бизнес-процессы, связанные с цифровым рублем, в условиях, максимально приближенных к реальным».

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