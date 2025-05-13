CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет E-commerce Веб-сервисы ИТ в банках
|

Сбербанк поможет предпринимателям перевести выручку с «Авито» без комиссии

Теперь предприниматели, которые продают товары через «Авито», могут переводить выручку на счета физических лиц без комиссии. Первые 10 переводов юрлицам будут бесплатными независимо от банка-получателя. Все последующие перечисления на счета юрлиц внутри Сбербанка будут также без комиссии. Стоимость за отправку средств на счета компаний и индивидуальных предпринимателей в другие банки составит 100 руб. Для этого достаточно подключить пакет услуг Сбербанка «Только для селлеров». Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

В пакете услуг можно получить бизнес-карту с бесплатными SMS-уведомлениями и бесплатный доступ к сервисам партнеров Сбербанка. Таким, как юридическая поддержка, электронный документооборот, отчетность в госорганы, бухгалтерия ИП с патентной или упрощенной системой «Доходы», чат-бот, оплата товаров и топлива в кредит по ставке 3,3%, настройка рекламы по шаблонам и инструменты для роста конверсии на сайте.

Чтобы подключить пакет, нужен статус юридического лица или ИП и счет в «СберБизнесе». После проверки по «СберБизнес ID» продавец получит значок «Документы проверены». По информации «Авито», товары продавцов с таким значком просматривают на 20% чаще.

Новые продавцы, чьи ежемесячные траты не превышают 1000 рублей за последние шесть месяцев, могут получить 8000 бонусов на продвижение своих товаров на «Авито».

Алексей Шашкин, директор дивизиона «Малый и микробизнес» Сбербанка: «Авито быстро набирает популярность, и мы решили поддержать его продавцов. Предложили выгодные бонусы при продажах на площадке и бесплатный доступ к услугам партнеров «Сбера». К тому же с нашим пакетом услуг «Только для селлеров» пользователи получат статус верифицированного продавца, что повысит доверие к их товарам и укрепит репутацию Авито как надежной площадки».

Алексей Ли, коммерческий директор «Авито Товаров»: «Мы — не маркетплейс товаров, а сервис размещения объявлений, предоставляющий большой спектр услуг и сервисов, который закрывает сразу множество потребностей, где человек сразу и продавец, и покупатель, и заказчик услуг. И благодаря этой особенности мы стали колыбелью микропредпринимательства. В прошлом году на «Авито» зашли больше 200 тыс. новых субъектов микробизнеса. Мы стремимся предоставить нашим профессиональным продавцам максимум удобных инструментов для масштабирования. Партнерство со «Сбером» — это еще один шаг к тому, чтобы сделать продажи на «Авито» еще более выгодными для наших пользователей».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Игорь Алутин, Московская биржа: Мы используем ИИ-системы для выявления аномалий на биржевом рынке

CNews приглашает принять участие в секции «Импортозамещение» в рамках «CNews Forum Кейсы: Опыт ИТ-лидеров» 24 июня

Кирилл Антонов, «Липтсофт»: У некоторых банков до сих пор работают системы десятилетней давности

Российские ИТ-лидеры расскажут о цифровизации торговли на CNews FORUM Кейсы 2025

Силовики назвали пять главных схем кражи аккаунтов на «Госуслугах»

«Яндекс Такси», «Ситимобил», СБП предупредили москвичей о сбоях в работе из-за проблем со связью

Конференции

Рынок IBP-систем 2025

Цифровизация агропромышленного комплекса 2025

Строительные технологии будущего 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Обзор детских умных часов ELARI KidGram Watch: полный контроль

Можно ли верить датчикам в носимых устройствах: как на самом деле измеряются показатели здоровья

Лучшие колонки для отдыха на природе в 2025 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Наполовину лед, наполовину огонь: странное состояние материи открывает новые технологии для хранения энергии и квантов

Космическая бомба замедленного действия: две мертвые звезды всего в 150 световых годах от нас взорвутся и затмят Луну

Недостающее звено в эволюции: впервые обнаружены следы бронированных динозавров с булавой на хвосте, им 100 миллионов лет
Показать еще