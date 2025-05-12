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Интернет-банк «СберБизнес» работает на «Ред ОС М»

По итогам тестирования мобильное приложение банка для корпоративных клиентов «СберБизнес» версии 3.64 признано полностью совместимым с мобильной «Ред ОС М». Это означает, что вся функциональность системы мобильного дистанционного банковского обслуживания доступна пользователям российской мобильной операционной системы. Банк готов обеспечить взаимодействие с компаниями, работающими на «Ред ОС М». Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Ранее веб-версия интернет-банка «СберБизнес» также получила сертификат совместимости с десктопной «Ред ОС». Теперь все актуальные платформы «СберБизнес» подтвердили совместимость с устройствами, работающими на базовом программном обеспечении от компании «Ред Софт».

Анна Лоевская, директор дивизиона «Цифровой корпоративный банк» Сбербанка: «Мобильное приложение «СберБизнес» решает основную часть задач предпринимателей по ведению бизнеса и управлению компанией. Наша цель — обеспечить максимальную доступность приложения. Гарантия соответствия отечественному ПО означает, что пользоваться нашим приложением можно и с телефонов, работающих на альтернативных операционных системах».

Михаил Толпышкин, исполнительный директор «Ред Софт»: «Обеспечение единого пользовательского опыта совместно с разработчиками приложений — наш приоритет. Приложение «СберБизнес» позволит пользователям операционной системы «Ред ОС М» получить все преимущества мобильного дистанционного банковского обслуживания Сбербанка для корпоративных клиентов».

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