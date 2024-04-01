«Диасофт» автоматизирует проверку по спискам ФинЦЕРТ для выполнения требований 369-ФЗ

С июля 2024 г. вступает в силу Федеральный закон от 24.07.2023 № 369-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О национальной платежной системе». Он обязует банки возмещать своим клиентам денежные средства, если они были перечислены мошенникам, реквизиты которых на момент перевода были в списках ФинЦЕРТ. Фактически, проверка по спискам ФинЦЕРТ становится обязательной, иначе банки несут репутационные и финансовые риски.

Осуществлять проверку по спискам ФинЦЕРТ позволяет продукт «Проверка клиентов по спискам подозрительных лиц», который входит в состав платформы развития Digital Q.Risk&Compliance от компании «Диасофт». Процессы проверки по спискам полностью автоматизированы – от автоматического скачивания списков ФинЦЕРТ и их загрузки в программный продукт до проверки платежей и клиентской базы по этому списку. Продукт позволяет не только выявить подозрительную операцию, но и приостановить ее. Об этом CNews сообщили представители «Диасофт».

Получение актуальной информации о реквизитах мошенников, а также включенных в различные списки клиентах и контрагентах защищает банки от возможных репутационных и регуляторных рисков.

Продукты в составе платформы Digital Q.Risk&Compliance позволяют комплексно автоматизировать проверку клиентов и выявление подозрительных лиц и операций. Сценарии контроля гибко настраиваются благодаря встроенным low-code инструментам.

Компания «Диасофт» своевременно обновляет продукты платформы Digital Q.Risk&Compliance, гарантирует поддержку и сопровождение всех изменений в области ПОД/ФТ.