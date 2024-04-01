CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Софт ИТ в банках
|

«Диасофт» автоматизирует проверку по спискам ФинЦЕРТ для выполнения требований 369-ФЗ

С июля 2024 г. вступает в силу Федеральный закон от 24.07.2023 № 369-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О национальной платежной системе». Он обязует банки возмещать своим клиентам денежные средства, если они были перечислены мошенникам, реквизиты которых на момент перевода были в списках ФинЦЕРТ. Фактически, проверка по спискам ФинЦЕРТ становится обязательной, иначе банки несут репутационные и финансовые риски.

Осуществлять проверку по спискам ФинЦЕРТ позволяет продукт «Проверка клиентов по спискам подозрительных лиц», который входит в состав платформы развития Digital Q.Risk&Compliance от компании «Диасофт». Процессы проверки по спискам полностью автоматизированы – от автоматического скачивания списков ФинЦЕРТ и их загрузки в программный продукт до проверки платежей и клиентской базы по этому списку. Продукт позволяет не только выявить подозрительную операцию, но и приостановить ее. Об этом CNews сообщили представители «Диасофт».

Получение актуальной информации о реквизитах мошенников, а также включенных в различные списки клиентах и контрагентах защищает банки от возможных репутационных и регуляторных рисков.

Продукты в составе платформы Digital Q.Risk&Compliance позволяют комплексно автоматизировать проверку клиентов и выявление подозрительных лиц и операций. Сценарии контроля гибко настраиваются благодаря встроенным low-code инструментам.

Компания «Диасофт» своевременно обновляет продукты платформы Digital Q.Risk&Compliance, гарантирует поддержку и сопровождение всех изменений в области ПОД/ФТ.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Больше общения и акцент на ИБ: как устроен гибридный офис

CNews приглашает на конференцию Data Fusion 2024, которая состоится 17-18 апреля

Как автоматизировать учет персональных данных и избежать штрафов за их утечку

Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе 2024» состоится 9 апреля

Денис Хадасков, HD Tech: В России исторически сложилось, что инновации появляются в финансовых компаниях

Вышло масштабное обновление платформы для работы с исходным кодом GitVerse

MARKET.CNEWS

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Обзор игрового ноутбука Acer Nitro 16: геймерская мечта по адекватной цене

Лучшие погружные дренажные насосы для дачи: выбор ZOOM

Самые дорогие аксессуары для смартфонов, ноутбуков и других гаджетов: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Обнаружен неизвестный объект в Млечном Пути — он тяжелее самых тяжелых нейтронных звезд и легче самых легких черных дыр

Обнаружены первые плотоядные животные на Земле — гигантские черви-хищники возрастом более полумиллиарда лет

Ликбез RnD.CNews: станет ли Солнце после смерти черной дырой
Показать еще