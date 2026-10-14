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Украинские БПЛА атаковали ЦОД Сбербанка рядом с гигантской АЭС

Дата-центр Сбербанка в Балаково попал под удар беспилотников. Это четвертый российский ЦОД за неделю, ставший целью украинских беспилотников – первые три принадлежат «Яндексу», и удары по ним вызвали масштабные сбои в работе Рунета и сервисов самого «Яндекса». Недалеко от ЦОДа Сбербанка находится Балаковская АЭС – одна из крупнейших в России.

Атака подтверждена

В ночь на 14 октября 2026 г. атаке беспилотников подвергся дата-центр Сбербанка, расположенный в Балаково (Саратовская область). В банке признали факт удара, но поспешили заверить россиян в стабильности работы сервисов банка.

«Мы подтверждаем факт атаки на центр обработки данных. При этом все системы и все сервисы Сбербанка работают штатно», – заявил ТАСС сообщил первый заместитель председателя правления ПАО «Сбербанк» Александр Ведяхин.

К моменту выхода материала это была первая атака БПЛА на дата-центры российских банков. До этого с середины лета 2026 г. они били по складам Wildberries, затем переключились на логистическую инфраструктуру Ozon, а в начале октября 2026 г. принялись крушить центры обработки данных «Яндекса». Менее чем за неделю было повреждено три из пяти дата-центра российского интернет-гиганта.

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Сбербанк
Масштабы последствий атаки БПЛА Сбербанк не раскрывает

Отметим, что ЦОД Сбербанка в Балаково находится в процессе строительства. Это совместный проект банка и «Россетей», оцененный в 30 млрд руб. Стройка началась в 2021 г. и должна завершиться в 2027 г. Пока неизвестно, как сильно удары БПЛА повлияют на итоговые сроки завершения строительства.

Ядерная энергетика рядом

По Балаково была нанесена массированная атака беспилотников, но не все из них попали в дата-центр Сбербанка. Часть дронов в итоге ударили по жилым домам.

Как сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в своем Telegram-канале, в результате ударов повреждено несколько жилых домов – точное их количество он не назвал, равно как и то, насколько сильно они повреждены. Также, по его словам, предварительно погиб один человек.

Важно отметить, что недалеко от Балаково расположена Балаковская АЭС. На сайте станции указано, что это «одно из крупнейших предприятий атомной энергетики России».

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АЭС вырабатывает около 30 млрд кВтч электроэнергии в год. Ее доля в общей генерации Объединенной энергосистемы Средней Волги составляет 29%, а в энергобалансе Саратовской области – 78%. Она питает Поволжье, Центральную Россию, Урал и Сибирь.

К моменту выхода материала губернатор Саратовской области и другие представители власти не сообщали, была ли Балаковская АЭС целью атаки дронов, и долетели ли они до нее.

Потенциальные цели

Подавляющее большинство ЦОДов в России стационарны – их адреса заранее известны, как и географические координаты, что делает их уязвимыми для атак. К середине октября 2026 г. в распоряжении Сбербанка было три собственных дата-центра, и балаковский – самый новый из них.

Два других ЦОДа расположены в Южном порту (Москва) и в инновационном центре «Сколково» (Московская область). О намерении построить дата-центр в Балаково банк сообщил в декабре 2020 г.

Что было раньше

За несколько дней до атаки на ЦОД Сбербанка удар БПЛА пришелся на три дата-центра «Яндекса» из пяти. Первым пострадал ЦОД в Сасово (Рязанская область), вторым – объект в Калуге, третьим – ЦОД во Владимире.

Атаки привели к остановке ЦОДов и масштабным сбоям в работе большинства сервисов «Яндекса». Помимо этого, зацепило и многочисленные сторонние сайты и сервисы, арендовавшие мощности в дата-центрах российского интернет-гиганта.

К моменту публикации материала «Яндекс» продолжал проводить работы по восстановлению своих сервисов. Для поддержания их работоспособности ему пришлось резко урезать их функции. Как сообщал CNews, на восстановление дата-центров, с учетом закупок оборудования и его настройки, может уйти до полугода, и это при условии, что не будет новых атак.

Геннадий Ефремов

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