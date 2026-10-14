Власти попросили МТС, «Билайн», «Мегафон» и Т2 отложить блокировку звонков от крупнейших банков

Минцифры попросило сотовых операторов отложить до ноября блокировку звонков от банков, не заключивших договоры на маркировку вызовов. Ранее сотовые операторы заявили о намерении блокировать с 15 октября 2026 г. вызовы от банков, не обеспечивших маркировку – а таковыми являются крупнейшие банки России.

Минцифры просит отсрочить блокировку звонков от крупнейших банков

Минцифры обратилось к операторам связи с просьбой отложить до начала ноября 2026 г. введение ограничений на входящие вызовы от банков в случае, когда звонок не является маркированным.

Как говорится в сообщении ведомства, это даст время, чтобы продолжить переговоры и завершить процессы заключения договоров о маркировке.

pressfoto / FreePik Минцифры попросило сотовых операторов отложить до ноября блокировку звонков от банков, не заключивших договоры на маркировку вызовов

В Минцифры уточнили, что сейчас подавляющее число кредитно-финансовых организаций уже заключили необходимые договоры с операторами связи о маркировке вызовов. А оставшаяся часть банков, в том числе системно-значимых, находятся на стадии обсуждения и подписания таких договоров. Дополнительное время позволит урегулировать оставшиеся вопросы и обеспечить маркировку без ограничения важных звонков клиентам.

Как работает маркировка вызовов

Законодательное требование о маркировке вызовов от корпоративных абонентов и индивидуальных предпринимателей (ИП) вступило в силу с 1 сентября 2025 г. Маркировке подлежат в том числе и звонки от сотрудников корпоративных абонентов. Это была часть первого пакета законодательных мер по борьбе с мошенничеством в сфере ИКТ.

Затем Правительство приняло соответствующие правила. Информация об инициаторе вызова должна передаваться на пользовательское оборудование в формате не более 32 символов. В ней должно быть указана наименование инициатора вызова – юридического лица или ИП – и категорию услуг («Банк», «Реклама», «Недвижимость» и пр.). Оператор- инициирующий вызов, получает данную информацию от своего абонента на основе договора и передает ее оператору, которому поступает вызов.

В Минцифры указывают, что мера доказала свою эффективность: количество спам-звонков сократилось на 25- 30%. По данным опроса ВЦИОМ, 48% опрошенных заметили улучшение ситуации с нежелательными звонками, и 92% положительно оценивают маркировку вызовов. Маркировка формирует доверие к звонящему: гражданин видит, что номер принадлежит реальной организации, а не исходит от злоумышленников.

Ультиматум сотовых операторов крупнейшим банкам

В начале октября 2026 г. гендиректор «Мегафона» Хачатур Помбухчан предупредил, что с 15 октября 2026 г. сотовые операторы начнут блокировать звонки от банков, которые не заключили с операторами договора о маркировке вызовов.

Гендиректор МТС Инесса Галактионова добавила, что договора с операторами заключили 95% банков. При этом оставшиеся 55 банков – это крупнейшие кредитные организации, генерирующие 80% доходов банковского рынка.

Памбухнян сравнил ситуацию с нерегулируемым перекрестком: государство поставило на нем светофор, 90% водителей соблюдают его сигналы, а 10% водителей на самых дорогих и больших автомобилях отказываются это сделать. «Сначала они заявляются, что сигналы светофора не снижают аварийность, потом – что у них плохое зрение и они не различают сигналы светофора, потом они просят спецсигналы для проезда светофоров, потом просят снять с них ответственность, а в конце заявляют, что светофор был установлен с нарушением всех правил», - пояснил гендиректор «Мегафона».

Схожую позицию заняли в «Вымпелкоме» (торговая марка «Билайн») и в «Ростелекоме» (владеет сотовым оператором «Т2 Мобайл», торговая марка Т2).

Национальный совет финансового рынка (НСФР) просил министра цифрового развития Максута Шадаева и главу Центробанка Эльвиру Набиулину отложить отключения банков от исходящей связи с 15 октября 2026 г. По мнению совета, Закон «О связи» не возлагает на банков как инцииаторов звонков обязанность маркировать звонки – это должны делать операторы связи.