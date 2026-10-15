Как власти потратят триллион на ИТ, медиа и связь

Минцифры представило проект федерального бюджета на 2027-2029 гг., общий размер затрат по курируемым ведомством госпрограммам превысит 1 трлн руб. Финансирование Роскомнадзора составит 99 млрд руб., в том числе 68 млрд руб. – на поддержание систем контроля за интернетом. А вот «Почта России» получит финансирование только в случае наличия дополнительных доходов бюджета.

Федеральный бюджет на 2027-2029 годы

В Государственной Думе на заседаниях профильных комитетов прошло обсуждение проекта федерального бюджета на 2026-2028 гг.

На совместном заседании Комитета по информационной политике ИТ и связи и Комитета по цифровому развитию и искусственному интеллекту министр цифрового развития Максут Шадаев представил проект бюджета в части курируемых ведомством госпрограммы «Информационное общество» и нацпрограммы «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Комитеты одобрили проект бюджета. Рассмотрение проекта бюджета в первом чтении Госдумой запланировано на 29 октября.

© evgris / Фотобанк Фотодженика Затраты по курируемым Минцифры госпрограммам согласно проекту федерального бюджетапревысит 1 триллион рублей

В 2026 г. расходы по линиям курируемых Минцифры госпрограмм составят 378,4 млрд руб., что больше заложенного в бюджет на 9,8%. Дополнительные расходы составят 37 млрд руб. В том числе расходы на госпрограмму «Информационное общество» составят 252,1 млрд руб., что больше запланированного на 26%. В нацпрограмме «Экономика данных и цифровая трансформация государства» расходы составят 150,8 млрд., что меньше запланированного на 16%.

В 2027-2029 гг., согласно нынешнему проекту федерального бюджета, расходы по курируемым Минцифры госпрограммам составят 1,02 трлн руб. Это больше запланированного ранее на 24,6 млрд руб. или на 2,4%.

В том числе расходы по госпрограмме «Информационное общество» увеличатся на 97,5 млрд руб. до 540,8 млрд руб. (или на 22%), а по нацпрограмме «Экономика данных» расходы, наоборот, снизятся на 20% или на 118,1 млрд руб. до 459 млрд руб.

Основное изменение состоит в переносе расходов на создание геостационарных спутников из «Информационного общества» в «Экономику данных». В 2026 г. на эти цели было направлено 17,9 млрд руб., в 2027-2029 гг. будет направлено еще 53,7 млрд руб. То есть всего расходы за 2016-2029 гг. составят 71,6 млрд руб. Как уточнил Шадаев, сейчас в стадии строительства находятся семь космических аппаратов: это крупнейший контракт в данной сфере. Все спутники будут делаться на отечественной компонентной базе.

Расходы на господдержку СМИ расходы увеличатся на 26,1 млрд руб. до 240,2 млрд руб. (или на 12%), расходы на распространение первого и второго мультиплексов цифрового эфирного телевидения увеличатся на 16,7 млрд руб. (28%) до 76,1 млрд руб., расходы на развитие ведомственной ИТ-инфраструктуры и ГИСов увеличатся на 32,6 млрд руб. (40%) до 113,1 млрд руб.

Цифровое государственное управление и информационные системы Роскомнадзора

В нацпрограмме «Экономка данных» самым дорогостоящим является федеральный проект «Цифровое государственное управление».

В его рамках на предоставление доступа к инфраструктуре Гособлака будет выделено 52,5 млрд руб., на развитие сервисов предоставления инфраструктуры на Гостехе – 58 млрд руб., на развитие и эксплуатацию инфраструктуры Госуслуг будет выделено 57 млрд руб., на развитие систем электронного документооборота, нормотворчества и предоставления доступа к коммуникационным сервисам – 6,9 млрд руб. (в том числе речь идет о нацмессенджере Max).

Планируемые расходы федерального бюджета на 2027-2029 гг. по нацпроекту «Экономика данных» и госпрограмме «Информационное общество»

Структура федерального бюджета в части ИТ Всего за 2027-2029 гг. Бюжет на 2026 г. План на 2027 г. План на 2028 г. План на 2029 г. Прежнее значение, млрд руб. Новое значение, млрд руб. Изменение, %% Прежнее значение, млрд руб. Изменение, %% Прежнее значение, млрд руб. Новое значение, млрд руб. Изменение, %% План, млрд руб. Прежнее значение, млрд руб. Изменение, %% Прежнее значение, млрд руб. Новое значение, млрд руб. Изменение, %% Госпрограмма «Информационное общество» 443,3 540.8 +97,5 197.4 +54,7 148,5 209 +60,5 147,5 158,7 +11,2 147,3 173 +25,7 Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» 577,1 459 -118,1 181 -30,2 177,3 138,9 -38,4 195,1 161,5 -33,6 204,7 158,7 -46 Всего 1020,4 1045 +24,6 (+2,4) 378,4 +37 (+9,8%) 325,8 369,4 +43,6 (+13,4%) 342,6 334,4 -8,2 (-2,4%) 352,1 341,2 -10,9 (-3,1%) Основные изменения Создание геостационарных спутников связи и вещания (ГПКС, в рамках напрограммы «Экономики данных») 53,7 0 -53,7 17,9 - 14,3 0 -14,3 12,5 0 -12,5 26,9 0 -26,9 Создание геостационарных спутников связи и вещания (ГПКС, в рамках госпрограммы «Информационное общество» 0 53,7 +53,7 - - 0 14,3 +14,3 0 12,5 +12,5 0 26,9 +26,9 Господдержка СМИ 214,1 240,2 +26,1 105,2 - 72,5 100,8 +28,3 71,1 70,1 -1 70,5 69,4 -1,1 Распространение первого и второго мультиплексов 59,4 76,1 +16,7 35,1 - 19,8 36,7 +16,9 19,8 19,7 -0,1 59,4 76,1 +16,7 Развитие ведомственной ИТ-инфраструктуры и ГИСов 80,5 113,1 +32,6 33 - 25,3 37,9 +12,6 26,7 36,7 +10 38,5 80,5 +32,6

CNews Analytics

Расходы на Гособлако связаны с развитием государственных информационных систем, которые на нем размещены, пояснил Шадаев. Платформа Гостех призвана снизить цифровое неравенство между регионами и обеспечить минимум цифровых сервисов для регионов.

Еще 8,4 млрд руб. Будет направлено на сопровождение реализации нацпроекта «Экономика данных» и цифровой трансформации ведомств, 8,3 млрд руб. будет направлено на информационно-аналитическое сопровождение деятельности Президента России (мероприятие Управления делами Президента).

По 3,9 млрд руб. направят на развитие платформы «Цифровой аудит» (проект Счетной палаты) и развитие паспортно-визовой системы. 3,2 млрд руб. уйдет на развитие системы кадрового учета и HR-платформ, 3 млрд руб. – на эксплуатацию инфраструктуры фонда и ГИС «Фонд защитников отечества».

На федпроект «Инфраструктура кибербезопасности» уйдет 68 млрд руб. Практически все средства получит Роскомнадзор: 59,6 млрд руб. будет направлено на АСБИ (автоматизированная система обеспечения безопасности российского сегмента сети интернет), 4,6 млрд руб. – на создание и развитие системы «Антифрод» (блокировка мошеннических звонков), еще 1 млрд руб. будет направлен на создание резервного центра обработки данных для информационной системы ЦМАУСС (Центр мониторинга и управления сетями связи).

Искусственный интеллект, отечественные решения и цифровые платформы

На федпроект «Искусственный интеллект» (ИИ) будет направлено 35,1 млрд руб. В том числе на обучение студентов по программам топ-специалистов в сфере ИИ будет направлено 10 млрд руб. (проект Управления делами Президента). По словам шадаева, сейчас по этой программе обучается 6,5 тыс. бакалавров, а в 2027 г. будет приянто 2 тыс. магистров.

На развитие и функционирование единой доверенной платформы будет выделено 9,4 млрд руб. Данная платформа используется для обучения больших языковых моделей.

На реализацию прорывных исследований исследовательскими центрами в области ИИ (проект Минэкономразвития) будет выделено 8,3 млрд руб., Речь идет о 6 исследовательских центрах, созданных на базе ведущих вузов. На развитие аналитической системы мониторинга реализации нацпроектов (проект Федерального казначейства) будет выделено 5 млрд руб.

Наименование федеральных проектов и мероприятий внутри них Всего за 2027-2029 гг.., млрд руб. Бюджет на 2026 г., млрд руб. План на 2027 г., млрд руб. План на 2028 г., млрд руб. План на 2029 г., млрд руб. Государственная программа "Информационное общество" Федпроект "Развитие цифровых и информационных проектов на территории субъектов РФ" Функционирование центров управления регионами (ЦУР) 18 6.4 6 6 6 Развитие инфраструктуры госуслуг в новых субъектах федерации (ПСЭР) 10 2.4 3.4 3.3 3.3 Обеспечение льготного кредитования производителей оборудования - 17.2 - - - Модернизация почтовых отделений и погашение долговых обязательств "Почта России" - 12.4 - - - Всего по федпроекту 29.5 40.4 9.9 9.8 9.8 Федпроект "Доступный и качественный контент в современном информационном пространестве" Господдержка СМИ 196.5 88.5 84.3 56.5 55.8 Распространение реализации национальных проектов (АНО "Национальные приоритеты") 34.8 12.8 12.8 11 10.9 Обеспечение льготного кредитования ИТ и инфраструктурныъх компаний - 5.6 - - - Всего по федпроекту 312.6 144 135.6 88.,9 88.1 Федпроект "Развитие инфраструктуры связи" Оказание универсальных услуг связи 57.9 19.3 19.3 19.3 19.3 Создание геостационарных спутников связи и вещания 53.7 - 14.3 12.5 26.9 Всего по федпроекту 11.9 20 33.7 31.9 46.3 Федпроект "Создание ип внедрение информационных технологий в сфере государственного управления" Обеспечена поддержка деятельности Администрации Президента РФ , Федерального собрания РФ (ФСО) 1.5 0.7 0.5 0.5 0.5 Всего по федпроекту 1.5 0.8 0.5 0.5 0.5 Федпроект "Развитие технологий идентификации граждан" Эксплуатация паспортно-визовой системы 2.7 1 0.9 0.9 0.9 Обеспечена эксплуатация межведомственной телеком-инфраструктуры системы "Мир" 2.4 0.8 0.8 0.8 0.8 Функционирование ведомственного сегмента паспортно-визовой системы МИД России и изготовление бланков загранпаспортов 2 1.1 0.7 0.7 0.6 Всего по федпроекту 7.2 3 2.4 2.4 2.4 Федпроект "Обеспечение реализации программ и проектов в области цифровой экономики и развития информационного общества" Обеспечение деятельности Минцифры России 6.1 1.8 2.2 1.9 2 Обеспечение деятельности Росархива и его казенных учреждений 16.5 4.7 5.2 5.5 5.8 Создание единой платформы видеонаблюдения 3 1 1 1 1 Всего по федпроекту 29.7 9.3 9.9 9.7 10.1 Федпроект "Обеспечение устойчивого развития медиасреды и международного сотрудничества" Обеспечение функционирования "Российская газета", выпуск материалов 9 3.9 3.7 2.6 2.7 Обеспечение международныъх обязательств РФ 2.1 0.7 0.7 0.7 0.7 Обеспечение функционирования деятельности Российского государственного музыкального телерадиоцентра( "Радио "Орфей") 2.7 1.1 1.1 0.8 0.8 Всего по федпроекту 17.3 7 6.8 5.2 5.3 Федпроект "Контроль и надзор в сфере связи, ИТ и массовых коммуникаций" Обеспечение деятельности территориальных органов и центрального аппарата (Роскомнадзор) 14.4 4.2 4.6 4.8 5 Обеспечение деятельности ГРЧЦ и фунионирование ИТ-систем 15.3 4.9 5.1 5.1 5.1 Всего по федпроекту 31 9.7 10.2 10.3 10.5 Нацпроект "Экономика данных и цифровая трансформация государства" Федпроект "Цифровые платфоры в отраслях социальной сферы" Создание и функционироание отраслевых платформ на "Гостехе" 19.3 4.4 6.1 8.2 5 Предоставление доступа к цифровому образовательному контенту 8.6 0.3 1.8 3 3.8 Всего по федпроекту 27.9 4.7 7.9 11.2 8.8 Федпроект "Искусственный интеллект" Развитие и функционирование единой доверенной платформы 9.4 0.8 1.2 3.8 4.4 Развитие аналитической системы мониторинга реализации нацпроектов (ГАСУ, Федеральное казначейство) 5 2.4 2.2 1.4 1.4 Исследовательскими центрами в сфере ИИ реализованы прорывные исследования (Минэкономразвития) 8.3 3.5 2.6 2.8 2.9 Обучение студентов по программам топ-специалистов в сфере ИИ (Управление делами Президента РФ) 10 1.5 1.8 4.1 4.1 Всего по федпроекту 35.1 9.1 8.6 12.9 13.6 Федпроект "Цифровое государственное управление" Предоставление доступа к инфраструктуре Гособлако 52.5 14.1 17 16.9 18.6 Развитие сервисов предоставления инфраструктуры на Гостехе 58 12.1 17.3 20.3 20.4 Развитие и эксплуатация инфраструктуры Госуслуг 57 15.3 15.3 18.7 23 Развитие систем электронного документооборота, нормотворчества и предоставления доступа к коммуникационным сервисам 6.9 4 2.6 2.1 2.2 Развитие паспортно-визовой системы 3.9 1 1.6 1.3 1 Развитие системы кадрового учета и HR-платформы 3.2 1.8 1.4 0.9 0.9 Эксплуатация инфраструктуры фонда и ГИС "Фонд защитников Отечества" 3 0.9 1.8 0.6 0.6 Информационно-аналитическое сопровождение деятельности Правительства РФ (Управление делами Президента РФ) 8.3 2.6 2.7 2.8 2.8 Сопровождение реализации национального проекта и цифровой трансформации ведомств 8.4 3.4 3.7 2.3 2.4 Развитеи платформы "Цифровой аудит" (Счетная Палата) 3.9 3.3 1 2.1 0.8 Всего по федпроекту 246.8 80.7 77.8 85.9 83.1 Федпроект "Отечественные решения" Гранты отраслевым заказчикам на внедрение российского ПО с учетом его доработки до уровня зарубежных аналогов 22.5 4.5 4.5 9 9 Гранты старапам на создание прототипов ИТ-решений (MVP, Фонд Бортника) 6.4 0.9 1.6 2.4 2.4 Всего по федпроекту 31.4 6.5 7 12.2 12.2 Федпроект "Прикладные исследования и перспективные разработки" Создание квантовых сетей (РЖД) 3.9 0.4 1.3 1.3 1.3 Разработка квантовых процессоров (Росатом) 7.3 2.6 2.5 2.4 2.4 Разработка и внедрение квантовых сенсоров (Росатом) 2.8 1.3 1 1 0.8 Всего по федпроекту 15.1 4.6 5 5.1 5 Инфраструктура кибербезопасности Функционирование системы АСБИ (Автоматизированная система безопасности Рунета, Роскомнадзор) 59.6 18.9 19.9 19.8 19.9 Создание резервного центра обработки данных для информационной системы ЦМУСС (Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования, Росокмнадзор) 1 0 1 0 0 Создание и развитие системы "Антифрод" 4.6 1.2 1.9 1.8 0.8 Всего по федпроекту 68 21.8 23.9 22.4 21.7 Кадры для цифровой трансформации Обучение школьников программированию (8-11 класс) 17 4.2 4.4 5.1 7.5 Обучение студентов по программам топ-специалистов по ИТ (Управление делами Президента РФ) 9.7 1.3 1.7 4 4 Всего по федпроекту 26.7 5.5 6.1 9.1 11.5 Государственная статистика Развитие ГИС ЦАП (Цифровая аналитчисекая платформа предоставления статистических данных) 3.7 1.1 1 1.3 1.4 Эксплуатцаия систем Росстата (Ростат) 2.6 1.5 1.2 0.7 0.7 Всего по федпроекту 7 2.8 2.5 2.2 2.3

На федпроект «Отечественные решения» будет направлено 31,4 млрд руб. В том числе на гранты отраслевым заказчикам на внедрение российского ПО с учетом его доработки до уровня зарубежных аналогов (ОЗП, особо значимые проекты) будет направлено 22,5 млрд руб., на гранты стартапам прототипов Ит-решений (MVP, проект Фонда Бортника) – 6,4 млрд руб. Как пояснил Шадаев, раньше в рамках финансирования ОЗП финансировались проекты, нацеленные на замещение иностранного ПО в промышленности, сейчас же идет поддержка проектов с использованием ИИ.

На федпроект «Цифровые платформы в отраслях социальной сферы» будет потрачено 27,9 млрд руб. В том числе на создание и функционирование отраслевых платформ на Гостехе 19,3 млрд руб., предоставление доступа к цифровому образовательному контенту - 8,6 млрд руб.

На федпроект «Кадры для цифровой трансформации» будет выделено 26,7 млрд руб. В том числе на обучение школьников программированию (8-11 классы) будет потрачено 17 млрд руб., на обучение студентов по программам топ-специалистов по ИТ (проект Управления делами Президента) – 9,7 млрд руб.

На федпроект «Прикладные исследования и перспективные разработки» будет потрачено 15,1 млрд руб. В том числе Росатом получит 7,3 млрд руб. на разработку квантовых процессоров и еще 2,8 млрд руб. – на разработку и внедрение квантовых сенсоров. На создание квантовых сетей РЖД («Российские железные дороги») получат 3,9 млрд руб.

На федпроект «Государственная статистика» будет выделено 7 млрд руб., в том числе на развитие ГИС ЦАП (государственная информационная система «Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных») будет выделено 3,7 млрд руб., на эксплуатацию систем Росстата – 2,6 млрд руб. В рамках ГИС ЦАП в 2027 г. планируется полностью перейти на сбор отчетности с малого и среднего бизнеса в электроном виде с исключением дублирования информации.

Доступный и качественный контент и развитие инфраструктуры связи

В части госпрограммы «Информационное общество» на федпроект «Доступный и качественный контент в современном информационном пространстве» будет выделено 312,6 млрд руб. В том числе на господдержку СМИ будет потрачено 196,5 млрд руб., на распространение первого и второго мультиплексов – 76,1 млрд руб., на сопровождение реализации национальных проектов (АНО «Национальные приоритеты») - 34,8 млрд руб. При этом финансирование обеспечения льготного кредитования ИТ и инфраструктурных компаний более не предусмотрено (в 2026 г. на эти цели было выделено 5,6 млрд руб.).

На федпроект «Развитие инфраструктуры связи» будет выделено 111,9 млрд руб. В том числе на создание геостационарных спутников связи и вещания будет направлено 53,9 мдрд руб. На оказание универсальных услуг связи будет потрачено 57,9 млрд руб.

Как пояснил Шадаев, речь идет о создании сетей сотовой связи стандарта LTE в небольших населенных пунктах с числом жителей от 100 до 1 тыс. человек. За шесть лет сетями LTE в 6 тыс. населенных пунктов, в 2027 г. планируется построить сети LTE еще в 1,8 тыс. населенных пункта. К концу 2030 г все населенные пункты указанной категории будут покрыты сетями LTE. Также затраты по данной статье будут направлены на строительство магистральных каналов.

На федпроект «Контроль и надзор в сфере связи, ИТ и массовых коммуникаций» будет выделено 31 млрд руб. В том числе на обеспечение деятельности территориальных органов и центрального аппарата Роскомнадзора будет выделено 14,4 млрд руб., на обеспечение деятельности подведомственного Роскомнадзору Главного радиочастотного центра (ГРЧЦ) и функционирование ИТ-систем Роскомнадзора будет выделено 15,3 млрд руб. С учетом расходов федпроекта «Инфраструктура кибербезопасности» нацпроекта «Экономика данных» финансирование Роскомнадзора в 2027-2029 гг. составит 99 млрд руб.

Цифровые сервисы на территории российских регионов

На федпроект «Развитие цифровых и информационных проектов на территории субъектов РФ» будет потрачено 29,5 млрд руб. В том числе на функционирование центров управления регионами (ЦУР) будет потрачено 18 млрд руб., на развитие инфраструктуры госуслуг в новых субъектах (ПСЭР) – 10 млрд руб.

При этом дальнейшего финансирования обеспечения льготного кредитования производителей оборудования и модернизации почтовых отделений и погашения долговых обязательств «Почта России» более не предусмотрено. В 2026 г. на эти цели было потрачено 17,2 млрд руб. и 12,4 млрд руб. соответственно.

На федпроект «Обеспечение реализации программ и проектов в области цифровой экономики и развития информационного общества» будет выделено 29,7 млрд руб. В том числе на обеспечение деятельности Росархива и его казенных учреждений будет потрачено 16,5 млрд руб., на обеспечение деятельности Минцифры – 6,1 млрд руб., на создание единой платформы видеонаблюдения – 3 млрд руб.

На федпроект «Цифровые платформы в отраслях социальной сферы» будет выделено 27,9 млрд руб. В том числе на создание и функционирование отраслевых платформ на Гостехе выделят 19,3 млрд руб., Как сказал Шадаев, в рамках развития Гостеха в 30 регионах была запущена платформа «Моя школа» для учителей и родителей детей, В 2027 г. будет запущена платформы «Мой спорт» для спортивных кружков и секций и – совместно с Минобрнауки – платформа для ВУЗов.

Еще 8,6 млрд руб. в рамках данного федпроекта на предоставление доступа к цифровому образовательному контенту. Речь идет об оплате доступа школ к цифровому контенту, под программу попадает порядка 60 тыс. единиц контента.

На федпроект «Обеспечение устойчивого развития медиасреды и международного сотрудничества» будет выделено 17,3 млрд руб. В том числе на обеспечение функционирования «Российской газеты» и выпуск материалов будет выделено 9 млрд руб., на реализацию международных обязательств России – 2 млрд руб., на обеспечение функционирования деятельности Российского государственного музыкального телерадиоцентра (радио «Орфей») – 2,7 млрд руб.

На федпроект «Развитие технологий идентификации граждан» будет выделено 7,2 млрд руб. В том числе на эксплуатацию паспортно-визовой системы будет выделено 2,7 млрд руб., на обеспечение эксплуатации межведомственной телеком-инфраструктуры системы «Мир» - 2,4 млрд руб., на функционирование ведомственного сегмента паспортно-визовой системы МИД (Министерство иностранных дел) и изготовление бланков загранпаспортов – 2 млрд руб.

«Почта России» - приоритет по дополнительным доходам

В Минцифре также определили приоритеты в рамках распределения дополнительных доходов федерального бюджета. Во-первых, это «Почта России»: модернизация почтовых отделений, компенсация расходов на доставку социально-значимых периодических печатных подписных изданий и пересылку почтовых отправлений между Белгородской и Курской областями и иными регионами.

Во-вторых, это льготное кредитование ИТ-компаний и производителей оборудования. В-третьих, это цифровизация ведомств (развитие и эксплуатация ИТ-систем). Также рассматриваются такие мероприятия, как программа внеклассного обучения школьников искусственному интеллекту, внедрение сервисов искусственного интеллекта и налоговые льготы по искусственному интеллекту.