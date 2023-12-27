Клиенты Сбербанка могут оформить новогодний диджитал-дизайн «СберКарт» с символом 2024 года — зеленым деревянным драконом

Сбербанк запустил новогодний диджитал-дизайн карт банка «Год дракона by Kandinsky», посвященный символу наступающего 2024 г. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Зелеными драконами можно украсить «СберКарту» в «СберБанк Онлайн» и в SberPay NFC за пару кликов. Для этого надо просто выбрать в приложении банка картинку из серии «Год дракона by Kandinsky», созвучную его эмоциям, — и она мгновенно появится на цифровой версии его дебетовой или кредитной СберКарты. Все дизайны разработаны с помощью нейросети Kandinsky. Драконы будут отображаться каждый раз, когда человек заходит в приложение банка или оплачивает покупки смартфоном с помощью SberPay NFC.

Цифровые дизайны доступны для версий СБОЛа: Android от 14.15 и iOS, версия 14.11. от 14.15, iOS версия

Игорь Ковалев, директор дивиизиона «Кошелек клиента» Сбербанка:«Мы подготовили для наших клиентов еще один новогодний подарок, который подарит праздничное настроение. В «СберБанк Онлайн» появилась новая коллекция диджитал-дизайна наших карт с символом 2024 г. Все вариации зеленого дракона созданы нейросетью «Сбера» Kandinsky. Картинки яркие, красочные, сказочные и дарят позитивные эмоции! Выбирайте у себя в приложении «СберБанк Онлайн» любой понравившийся арт и украшайте им свои карты».

Оценить возможности нейросети можно на платформе fusionbrain.ai, в Telegram— и в VK-ботах. Модель работает в сервисе GigaChat, доступна в мобильных приложениях «СберБанк Онлайн» и «Салют», а также на умных устройствах Sber по голосовой команде «Запусти художника». Сгенерировать анимационные видеоролики можно в Telegram-боте — для этого нужно оставить заявку на доступ.

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