«Дочка» Сбербанка начала предоставлять услугу по регистрации бизнеса онлайн с помощью iPhone

Зарегистрировать ИП и ООО полностью онлайн теперь можно с помощью сервиса дистанционной регистрации бизнеса, который разработала компания «Деловая среда» (входит в экосистему Сбербанка). Это стало возможным благодаря выходу обновления для мобильных устройств с операционной системой IOS. Ранее открытие бизнеса онлайн было доступно только пользователям Android.

Сервис регистрации бизнеса был запущен «Деловой средой» в мае 2018 г. Он позволяет открывать ИП и ООО с одним учредителем без посещений налоговой, то есть, не выходя из дома или офиса, с помощью смартфона. Для этого достаточно быть пользователем «Сбербанка онлайн», иметь паспорт гражданина РФ, биометрический загранпаспорт, СНИЛС и смартфон с функцией NFC.

Заполнить, отправить, подписать и получить необходимые документы с помощью сервиса можно полностью онлайн. Данная функциональность отличает сервис «Деловой среды» от других существующих сервисов, в которых по-прежнему требуется встреча с сотрудником банка или курьером.

Зарегистрировать бизнес с помощью сервиса можно за четыре простых шага: зайти на сайт сервиса, выбрать форму регистрации: ИП или ООО; зарегистрироваться и ввести персональные данные и данные о бизнесе; загрузить копии документов и выбрать систему налогообложения; получить электронную цифровую подпись и подписать документы в мобильном приложении сервиса.

Ранее зарегистрировать бизнес онлайн могли только пользователи устройств с операционной системой Android. Однако с выходом обновления для мобильных устройств c системой iOS сторонние приложения получили доступ к использованию NFC-чипа айфонов для обмена информацией с различными источниками. Это обновление позволило разработчикам сервиса сделать доступным открытие бизнеса онлайн для владельцев устройств компании Apple, а значит, сделать процесс регистрации бизнеса проще для еще большего количества предпринимателей.

Николай Богданов, директор перспективных проектов компании «Деловая среда», сказал: «На сегодняшний день число открытых бизнесов с помощью нашего сервиса превысило 20 тыс. и составило 4% от общего числа регистраций в России. Возможность проходить удаленную идентификацию с помощью смартфонов iPhone облегчит процедуру открытия своего дела еще большему количеству предпринимателей. Нововведение в целом приближает нас к моменту, когда большинство услуг можно будет получить, не выходя из дома».

Регистрация бизнеса с помощью сервиса имеет ряд преимуществ: процесс происходит дистанционно и быстро. Подача документов занимает около 15 минут, необходимые документы подаются в электронном виде с помощью мобильного приложения, а сама регистрация бизнеса — от трех до пяти рабочих дней с момента подписания документов; с 2019 г. при подаче документов на регистрацию бизнеса в электронной форме не нужно платить госпошлину. При регистрации бизнеса с помощью сервиса экономия составляет от 800 руб. до 4 тыс. руб. в зависимости от выбранной формы регистрации (ИП или ООО). Оформить бизнес можно без нотариуса и доверенностей; сервис автоматически формирует пакет необходимых документов и передает их в налоговую и банк без посредников. Это экономит не только время на визит в ФНС и отделение банка, но и денежные средства — оплата услуг нотариуса и подготовка документов могут обойтись до 6 тыс. руб.