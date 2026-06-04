CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация ИТ в банках Техника
|

Сбербанк создал «первый в мире» терминал оплаты с нейросетью внутри

Сбербанк выпустил новый платежный терминал «Нео» с улучшенным распознаванием биометрии на основе искусственного интеллекта. Его экран наделен опцией автоматической регулировки угла наклона по росту покупателя. Внутри терминала стоит процессор с восемью NPU-ядрами для работы искусственного интеллекта. Прием заказов уже ведется. Сбербанк называет «Нео» «первым в мире терминалом с искусственным интеллектом».

Платить по-новому

Сбербанк сообщил CNews о премьере новейшего терминала оплаты под названием «Нео». В обозримом будущем его можно будет встретить в магазинах, кафе и других заведениях, где можно оплатить товар или услугу при помощи телефона или карты. Сбербанк называет «Нео» «первым в мире терминалом с искусственным интеллектом».

Новое детище Сбербанка выделяется в первую очередь своим внешним видом. По словам представителей банка, его дизайнеры искали вдохновение в некой «эстетике космических технологий».

Ключевой особенностью терминала «Нео» является подвижный экран. Он способен самостоятельно корректировать угол расположения дисплея с учетом роста находящегося перед ним человека.

sb63.jpg

Сбербанк
Новый терминал Сбербанка

«Нео» собрали на процессоре с восемью NPU-ядрами (используются для ИИ), другие спецификации которого неизвестны. CNews поинтересовался у Сбербанка о возможностях CPU и в целом об аппаратной начинке терминала, а также о стране его производства и ожидает ответа.

Когда ждать

Первые терминалы «Нео» должны получить распространение в самом скором будущем. Сбербанк намерен установить несколько тысяч таких терминалов до конца 2026 г. На деле это совсем немного. Для сравнения, к середине марта 2024 г. в одной только Москве работало около 40 тыс. терминалов Сбербанка с функцией оплаты улыбкой.

На сайте банка открыт предварительный заказ на «Нео». Чтобы получить его, нужно быть клиентом «СберБизнеса» – пока это обязательное условие.

sb61.jpg

Условия получения нового терминала

Также на сайте отмечено, что стоимость терминала составит 1000 руб. в месяц помимо стоимости тарифа эквайринга. Никаких скидок за оплату на год и более вперед пока не предусмотрено. Редакция задала Сбербанку вопрос о наличии у бизнеса возможности выкупить терминал в собственность, чтобы не оплачивать аренду, и ожидает ответа. Помимо этого, редакция поинтересовалась, сможет ли бизнес продолжить пользоваться старыми терминалами без принудительной их замены на «Нео».

Умнее многих смартфонов

В дополнение к подвижному экрану и процессору с восемью нейроядрами в новинке Сбербанка есть ToF-камера с 3D-картографией лица, наделенная широким углом обзора. Также в наличии адаптивная подсветка, и все это нужно, чтобы лучше распознавать лицо или улыбку покупателя.

sb62.jpg

Сбербанк
Экран отделен от основного корпуса
Как использовать максимум ресурсов ИТ-инфраструктуры в 2026 году
Как использовать максимум ресурсов ИТ-инфраструктуры в 2026 году Главные ИТ-сценарии

Дополнительно качество распознавания повышают специализированные нейросетевые алгоритмы, для работы которых, по всей видимости, и понадобился процессор с большим количеством NPU-ядер.

По словам представителей Сбербанка, «Нео» получил экран, разрешение которого на 60%, то есть более чем в полтора раза, выше по сравнению с терминалом предыдущего поколения. Какую практическую пользу это несет покупателям, все взаимодействие которых с терминалом чаще всего ограничивается лишь прикладыванием карты или поднесением к нему смартфона, в банке не уточнили.

Главная проблема не побеждена

Любой терминал оплаты зависит от наличия на точке продажи интернета. Часто это только мобильный интернет, который в России отключают масштабно и регулярно. В начале марта 2026 г. такой шатдаун случился в Москве – не работали банкоматы, терминалы оплаты и даже общественные туалеты.

Об умении «Нео» работать автономно, без интернета, в Сбербанке не говорят. Зато известно, что новый терминал поддерживает все современные способы оплаты, включая банковские карты, смартфоны, QR-коды и биометрию. «Через терминал можно оформить оплату частями (Buy Now, Pay Later, BNPL – прим. CNews), оставить чаевые, увидеть баланс бонусов «Спасибо» и сразу использовать их при покупке», – сказали CNews представители Сбербанка.

Геннадий Ефремов

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Ростеху» передали активы «загадочной криптографической империи»

CNews FORUM Кейсы 2026: До главного ИТ-мероприятия лета осталось две недели

Госдума борется с мошенниками: Россиянам разрешили иметь 20 банковских карт и устанавливать самозапрет на звонки

Российские лидеры в сфере искусственныого интеллекта выступят на CNews FORUM Кейсы 2026

Россиян не оставят без наличных. Банкоматы по всей стране научатся работать без интернета

Новым куратором ИТ-отрасли в Минцифры может стать выходец из Администрации Президента

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Обзор iQOO Z11 Lite: долгоиграющий смартфон с Android 16

Когда нейросети могут быть полезны: можно ли доверять ИИ-диагностике в медицине, технике и других областях

9 полезных гаджетов в автомобиль для путешествия летом: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили идеально круглый древнеегипетский храм с сетью водных сооружений

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом
Показать еще