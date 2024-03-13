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В Москве установлено 40 тыс. терминалов Сбербанка с функцией оплаты улыбкой

Сбербанк установил в магазинах, аптеках и других точках продаж своих партнеров в Москве свыше 40 тыс. современных POS-терминалов, позволяющих принимать оплату всеми возможными способами — картой с чипом, бесконтактно через NFC, по QR-коду, а теперь и с помощью биометрии. Новый сервис «Оплата улыбкой» доступен клиентам Сбербанка. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Умная система сканирует уникальные черты лица покупателя и только после подтверждения, что в камеру смотрит именно тот человек, чьи данные привязаны к счету, с него списывается сумма за покупку. При этом данные человека хранятся не в виде фотографии, а в виде цифрового кода в связке с платежным счетом.

Вячеслав Цыбульников, вице-президент Сбербанка — председатель Московского банка: «Жители и гости Москвы все чаще оплачивают улыбкой как регулярные ежедневные покупки, так и дорогостоящие, например, в строительных и ювелирных магазинах, а также в магазинах электроники. Новый современный сервис "Сбера" позволяет оплатить товар или услугу, даже если у клиента нет с собой карты, наличных и смартфона. Для этого нужно выбрать оплату улыбкой на экране терминала. Процесс оплаты занимает несколько секунд — достаточно просто посмотреть в камеру. Сервис доступен по всей стране, а магазинов, в которых есть новые терминалы со встроенными камерами, становится все больше».

Подключить сервис можно в мобильном приложении Сбербанка. Нужно выбрать платежную карту и в разделе Pay нажать «Улыбкой». Или просто сказать виртуальному ассистенту «Оплата улыбкой». Следуйте подсказкам на экране, а в завершение придумайте код безопасности.

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