Двое на одного. Банкротства российского ИТ-холдинга Fplus потребовали сразу два банка

Проблемы российского ИТ-холдинга Fplus — одного из крупнейших производителей электроники в России — усугубляются. Компания перестала отдавать долги кредиторам, и число желающих обратиться в суд с заявлением о банкротстве ее структур растет. 30 сентября 2025 г. банк «Санкт-Петербург» подал в Арбитражный суд города Москвы заявление о признании головной организации «Ф-плюс оборудование и разработки» (холдинг Fplus) банкротом. В тот же день другой банк — ББР подал заявление о вступлении в дело о банкротстве.

Иск о признании банкротства

Банк «Санкт-Петербург» обратился в Арбитражный суд города Москвы с иском о признании «Ф-плюс оборудование и разработки» (ИТ-холдинг Fplus) банкротом (дело №А40-258686/2025). Иск поступил в суд 26 сентября, следует из карточки дела. В тот же день «ББР банк» подал заявление о вступлении в дело о банкротстве.

Fplus — российский производитель инфраструктурного оборудования. Входит в ИТ-холдинг Fplus. Реализуя стратегию ИТ-импортонезависимости, компания выпускает продукцию по нескольким направлениям. Решения Fplus позволяют решать задачи во многих отраслях: государственном секторе, промышленности, энергетике, образовании, здравоохранении, коммерческих структурах.

Ранее как сообщал CNews, кредиторы сообщили о планах подать иск о признании несостоятельными головной структуры Fplus и ее дочерней компании «Мобильные и компьютерные технологии». По данным «СПАРК-Интерфакс», исковая нагрузка холдинга как ответчика превышает 951 млн руб.

«Совкомбанк» также планировал подать иски к трем юридическим лицам Fplus. В августе 2025 г. кредитная организация подала заявление о признании банкротом той же дочерней компании ИТ-холдинга (дело №А40-225298/2025). Иск уже приняли к производству. Позднее банк «Санкт-Петербург», Сбербанк и компания «Смартек-ТВ» подали заявления о вступлении в дело о банкротстве.

Мнения экспертов

Финансовые проблемы Fplus отражают общую ситуацию в отрасли, считает генеральный директор «Промобита» Максим Копосов. «Особенно это сказывается на тех компаниях, которые ориентированы на регулируемый рынок, так как сейчас предложение превышает спрос и наблюдается охлаждение спроса», — объясняет эксперт.

Fplus Производитель электроники Fplus

Юрист White Stone Игорь Ширин оценил как крайне малую вероятность восстановления платежеспособности бизнеса в его текущем виде. По его мнению, у компании почти нет шансов договориться с настолько крупными кредиторами, поэтому дело, скорее всего, закончится конкурсным производством и реализацией имущества.

Ребрендинг

Группа «F+ tech-Марвел» провела ребрендинг в 2023 г., чтобы, объединив все компании в ИТ-холдинг под единым названием Fplus, обозначить масштабы и амбиции бизнеса.

ИТ-холдинг включает производителя программно-аппаратных решений для корпоративного и государственного сектора Fplus (ранее F+ tech и F+ imaging), логистического оператора «Fplus Логистика», производителей потребительской электроники под собственными торговыми марками Fplus (ранее F+ и Accesstyle), одного из крупных в стране дистрибуторов ИТ-оборудования и программного обеспечения (ПО) «Марвел-Дистрибуцию», розничную сеть магазинов устройств для умного дома «Всесмарт» и ряд других компаний.