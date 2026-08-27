CNews вновь признан самым цитируемым СМИ об ИТ и телекоме

CNews занял первое место в рейтинге самых цитируемых медиаресурсов об информационных технологиях и телекоме по итогам II квартала 2026 г. Рейтинг подготовила компания «Медиалогия», которая оценивает цитируемость СМИ в профессиональном и общественном дискурсе.



Лидерство в рейтинге

CNews вновь стал лидером по цитируемости среди российских СМИ об ИТ и телекоме по итогам II квартала 2026 г. — по версии рейтинга «Медиалогии». Агентство оценивает, как часто издания цитируют в профессиональной среде и в публичном поле. Индекс цитируемости CNews по итогам квартала составил 125,00 — это лучший показатель среди всех российских изданий, специализирующихся на информационных технологиях и связи. Ранее CNews многократно признавался лидером по уровню цитирования.

«Лидерство в рейтинге „Медиалогии“ — подтверждение того, что CNews остается главным источником профессиональной информации для ИТ- и телеком-отрасли. Мы не только оперативно рассказываем о событиях, но и формируем повестку, на которую опираются эксперты, аналитики и руководители компаний, — отметила главный редактор CNews Александра Кирьянова. — В условиях, когда отрасль проходит через сложную трансформацию, профессиональное сообщество выбирает издания, которым доверяет. Мы ценим это доверие и продолжим держать высокую планку».

Рейтинг составлен на основе анализа цитирования СМИ в других медиа, блогах и социальных сетях.

Топ-20 самых цитируемых СМИ отраслей ИТ и телеком Список наиболее цитируемых российских изданий, пишущих о рынке информационных и телекоммуникационных технологий в рейтинге «Медиалогии» за II квартал 2026 г. индекс цитируемости СМИ CNews.ru 125,00 Hi-Tech@Mail.ru 106,71 Kod.ru 78,12 Telecomdaily.ru 66,44 Ixbt.com 47,24 Habr.com 40,83 Rozetked.me 21,53 Vc.ru 21,25 Tadviser.ru 20,78 Ferra.ru 13,14 3dnews.ru 10,54 Telesputnik.ru 9,78 Comnews.ru 9,07 Iguides.ru 7,37 Securitylab.ru 6,86 Appleinsider.ru 5,98 iPhones.ru 5,82 Content-review.com 4,84 Runet.news 3,81 4pda.to 2,62

Посещаемость CNews

Созданное в 2000 г. интернет-издание CNews является крупнейшим СМИ в сфере высоких технологий в России и СНГ. По данным «Яндекс.Метрики», ресурс посещают свыше 6,4 млн читателей в месяц. 80% аудитории CNews составляют мужчины, 20% — женщины. Подавляющее большинство читателей издания — более 75% — находится в возрасте наибольшей деловой активности: от 25 до 54 лет.

Подавляющее большинство читателей CNews находится в возрасте максимальной деловой активности

82% читателей CNews проживают в России, по 3% — в Республике Беларусь, Казахстане и Германии. Более детально об аудитории CNews можно прочитать на портале для рекламодателей издания.

Признание профессионального сообщества

В марте 2026 г. более 380 компаний-разработчиков программного обеспечения, входящих в ассоциацию «Руссофт», в ходе голосования признали CNews лучшим ИТ-изданием. CNews удостоено этой награды в третий раз (премия также присуждалась в 2021 и 2023 годах).



В 2025 году издание CNews праздновало 25-летие со дня основания. Большой вклад издания и высокое значение для отрасли в своих поздравлениях отметили: вице-премьер и руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев, заместитель министра промышленности и торговли Василий Шпак, министр правительства Москвы и руководитель департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко, директор по информационным и цифровым технологиям госкорпорации «Росатом» Евгений Абакумов и другие.

CNews Analytics: рейтинги, обзоры, исследования

Аналитическое агентство CNews Analytics специализируется на исследованиях в области цифровизации. Каждый год агентство публикует свыше 50 открытых обзоров рынков информационных технологий и телекоммуникаций, включающих рейтинги крупнейших игроков, карты сегментов отрасли, статистическую и аналитическую информацию, мнения экспертов и комментарии ведущих игроков рынка ИКТ.

С 2002 г. CNews Analytics публикует рейтинг крупнейших ИТ-компаний. В 2025 г. преемником списка CNews100 стал рейтинг CNews500, представивший еще больше информации об игроках отечественного рынка цифровизации.

Агентство CNews Analytics проводит исследования по заказу ведущих компаний страны

Агентство CNews Analytics проводит исследования по заказу ведущих компаний страны. Полученная аналитика ложится в основу стратегии развития ключевых игроков отрасли. За годы работы агентство углубило свою экспертизу по отечественным ИТ-решениями и помимо классических маркетинговых исследований готовит аналитику в формате баттл-карт.

Мероприятия под брендом CNews

Ежегодно под брендом CNews проводится свыше 50 мероприятий, организуются премии CNews Awards, «Инновация года», «Импортозамещение года», Data Fusion, а также оказывается организационная и экспертная поддержка в проведении мероприятий ИТ-компаний, банков, госструктур.

CNews FORUM 2025 посетили более 1500 участников. Было представлено более 100 экспертных докладов. Гости форума получили возможность ознакомиться с продуктами российских разработчиков более чем на 50 стендах. Каждое лето проводится «CNews FORUM Кейсы: Опыт ИТ-лидеров». На очередном форуме, который прошел в июне 2026 г., основной темой стало использование новейших технологий в процессе цифровой трансформации.



Помимо традиционных конференционных форматов CNews экспериментирует с новыми форматами. В июне 2026 г. прошел митап по российским технологиям виртуализации. 7 октября CNews проведет митап по китайским альтернативам Nvidia и другим вопросам инфраструктуры для ИИ.

CNewsMarket: первый в России ИТ-маркетплейс

С 2019 г. успешно развивается CNewsMarket — первый в России ИТ-маркетплейс для бизнеса и государства. Агрегатор объединяет предложения компаний-поставщиков более чем 30 корпоративных ИТ-услуг, включая IaaS, Kubernetes, DBaaS, CRM, BPM, IP-телефонию и другие облачные сервисы.

Понимая, что крупным заказчикам важна не только стоимость решений, но и их функциональность, надежность, возможности по интеграции и другие критерии, в 2020 г. CNewsMarket занял нишу продуктовых рейтингов и обзоров.

ZOOM.CNews: портал о цифровой технике

В условиях кардинального изменения ситуации на рынке редакция ZOOM.CNews продемонстрировала качественную экспертизу и доказала свою востребованность для крупных игроков рынка. Ежедневно на сайте выходят обзоры и тесты устройств и программных решений, а также тематические подборки и полезные советы по их эксплуатации.

Зачастую ZOOM.CNews первым получает экземпляры продукции, представляя материалы в формате «Первый тест в России»

ZOOM.CNews тестирует разнообразные, но преимущественно флагманские устройства, представленные на рынке. Зачастую редакция первой получает экземпляры продукции, представляя материалы в востребованном формате «Первый тест в России». Диапазон тестируемой техники весьма широк — от ноутбуков, смартфонов и проекторов до холодильников и роботов-газонокосилок.

Сегодня CNews продолжает держать высокую планку в публикации оперативных и эксклюзивных новостей, подготовке глубокой аналитики. Издание экспериментирует с новыми форматами, активно развивая направление объяснительной журналистики и видеоподкастов.