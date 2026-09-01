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«Сбер» открывает клиентам доступ к цифровому рублю

«Сбер» подготовил сервисы для работы с цифровым рублём в соответствии со стандартами Банка России. Новая форма национальной валюты дополняет наличные и привычные безналичные деньги — клиент сам выбирает, какой формой денег ему удобнее пользоваться.

Открыть счёт цифрового рубля можно в «СберБанк Онлайн» через кнопку «Оформить карту или счёт». В привычном интерфейсе клиент сможет пройти весь путь – от открытия счёта до перевода или оплаты. На первом этапе сервис будет доступен на устройствах с операционной системой Android с версией мобильного приложения не ниже 17.11. Позднее возможность пользоваться сервисом появится и на iOS.

Цифровым рублём можно оплачивать покупки и услуги как в физических торговых точках, так и на сайтах онлайн-магазинов. Для приёма оплаты цифровым рублём партнёру необходимо иметь подключённый счёт цифрового рубля и обновить интеграцию со «Сбером» для работы с новым способом оплаты.

Привычные способы расчётов сохраняются: банковские карты, переводы по номеру телефона, наличные и обычные безналичные платежи продолжат работать как прежде. Кроме того, за консультацией можно обратиться в контактный центр «Сбера». Специалисты помогут разобраться в сервисе и ответят на вопросы по операциям.

Счёт цифрового рубля ведётся на платформе Банка России, а «Сбер» обеспечивает клиентам доступ к сервису через «СберБанк Онлайн». Работа с новой формой денег организована с соблюдением требований Банка России к защите информации, надёжности операций и противодействию мошенничеству.

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Юридические лица также смогут открыть счёт в интернет-банке «СберБизнес» и предоставить возможность населению оплачивать товары и услуги цифровым рублём. Им будут доступны переводы между юрлицами, получение оплат от физлиц, оплата налогов и штрафов. С 1 сентября приём оплаты в цифровом рубле станет обязательным для торгово-сервисных предприятий с оборотом от 120 млн руб. за предшествующий календарный год. При этом обязанность распространяется только на те их торговые точки, оборот которых превышает 5 млн рублей в год. Остальные юрлица могут подключиться к сервису добровольно.

Цифровой рубль — это новая форма национальной валюты наряду с наличными и безналичными деньгами. Он создан Банком России как дополнительное средство для платежей и переводов. Счёт цифрового рубля и обработка операций выполняются на платформе Банка России, а пользоваться сервисом можно через приложения банков, подключённых к платформе.

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