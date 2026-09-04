Таинственный российский завод перезаложил свое оборудование для производства чипов на десятки миллиардов. Установки ASML тоже в залоге

«НМ-Тех» перезаложил оборудование для производства чипов, включая установки ASML и системы ионной имплантации, под новый кредит. Договор последующего залога имеет гриф «Для служебного пользования». Собеседники CNews предполагают, что кредит нужен для новой фабрики по выпуску чипов на 28 нм.

Залог «НМ-Теха»

Как выяснил CNews, зеленоградский производитель микроэлектроники «НМ-Тех» передал в залог уже находящиеся в залоге сотни единиц оборудования для выпуска микросхем: от установок травления и литографов до автомобилей и систем обнаружения БПЛА.

Компания «НМ-Тех» в целом с 2022 г. не раскрывает планы и детали своих проектов.

Однако в реестре юридически значимых сведений опубликована информация о договоре последующего (то есть уже находящегося под обременением) залога движимого имущества от 21 августа 2026 г. Залогодателем выступает ООО «НМ-Тех». Кто именно является залогодержателем, в документе не указано, однако ранее компания всегда закладывала имущество в пользу ВЭБ.РФ.

Перечень заложенного имущества насчитывает сотни позиций, включая уникальное оборудование для производства чипов. Среди наиболее ценных позиций — установка экспонирования (на длине волны 248 нм) ASML PAS5500, ключевое оборудование для переноса рисунка на кремниевую пластину, а также установка экспонирования (на длине волны 365 нм) ASML PAS5500/400C и установки для нанесения и обработки фоторезиста TEL ACT8MEGA.

По мнению собеседников CNews среди производителей микроэлектроники, «НМ-Теху» мог потребоваться новый кредит для вложений в строительство «ФАБ-300», где планируют производить чипы по топологии 28 нм. При этом сам «НМ-Тех» не комментирует ситуацию.

Сотни оборудования

В залог также переданы установки для травления и осаждения: установка плазмохимического травления AMAT CENTURA 5202 SuperE 4ch, установка магнетронного распыления AMAT ENDURA для нанесения слоев металлов, установка плазменного травления кремния и поликремния, а также установка осаждения диэлектрических слоев на основе печи TEL a-8SE.

Будет перезаложено и измерительное и контрольное оборудование. В перечне также значатся установка ионной имплантации VARIAN E500 EHP, установка ионной имплантации AMAT QUANTUM LEAP и установка ионной имплантации Axcelis HE Implanter.

ГК «Элемент» «НМ-Тех» перезаложил свое оборудование

Помимо технологического оборудования, «НМ-Тех» заложил 28 чиллеров и холодильных машин, пять газопоршневых установок Wartsila для выработки электроэнергии, а также системы обнаружения и противодействия гражданским БПЛА, видеонаблюдения и контроля доступа. Среди предметов залога оказались и автомобили: GAC M8 и электромобиль «Москвич МЗЕ», Skoda, Evolute.

Дважды в залоге

Договор последующего залога означает, что оборудование, которое «НМ-Тех» передает, уже находится в залоге у другого кредитора. В случае банкротства требования нового залогодержателя будут удовлетворяться во вторую очередь — после того, как получит свое первый кредитор, которым, судя по предыдущей практике, является ВЭБ.РФ.

Последующий залог (перезалог) позволяет компании привлекать новое финансирование под имущество, которое уже находится в залоге у банка, не дожидаясь погашения первого кредита. Это распространенная практика в капиталоемких проектах — например, при строительстве заводов, где стоимость оборудования исчисляется десятками миллиардов рублей, а все значимые активы уже обременены обязательствами перед первым кредитором, говорит собеседник CNews на рынке электроники.

«По очень грубой оценке можно предположить, что на вторичном рынке перечисленный пакет оборудования может стоить порядка 5-12 миллиарда рублей, однако его ликвидационная стоимость будет ниже, — рассказала CNews руководитель проектов Strategy Partners Анна Васильева. — Поэтому сам факт залога большого количества оборудования нельзя трактовать как свидетельство того, что под него привлечено сопоставимое финансирование».

Судя по данным из открытых источников ВЭБ.РФ второй год кредитует «НМ-Тех». Такие кредиты обычно выдаются траншами, говорит юрист, руководитель Дирекции международного сотрудничества РГСУ Динара Янбаева. «Каждый новый транш требует до оформления обеспечения, которое банк фиксирует залогом на вновь закупленное оборудование, инфраструктуру или даже транспорт, — продолжает она. — Это необходимо для того, чтобы соотношение долга и залоговой стоимости не снижалось».

Любой залог, не только повторный, обычно преследует цель получения кредита, говорит партнер юридической фирмы INTELLECT Александр Латыев. По его словам, перезакладывать имущество можно в пользу того же держателя залога или новому кредитору.



Стоит отметить, что договора последующего залога движимого имущества №2025/1834-ДЗДИ-ДСП и № №2025/1834-ДЗДИ-ДСП обозначены как ДСП, то есть конфиденциальная информация под грифом «Для служебного пользования».

Кредитная линия

В 2023 г. ВЭБ.РФ открыл «НМ-Теху» кредитную линию на 116,4 млрд руб. для финансирования приобретения оборудования и запуска производства. По данным аудиторского заключения за 2024 г., затраты на постановку технологий составили 14,99 млрд руб.

Чем известен «НМ-Тех»

«НМ-Тех» — один из ключевых игроков российской микроэлектроники. Компания зарегистрирована в Зеленограде в 2019 г. Единственным владельцем «НМ-Теха» выступает ВЭБ.РФ.

Компания создает в Зеленограде «Фаб-200» — производство на 200-миллиметровых кремниевых пластинах на базе обанкротившегося завода «Ангстрем-Т». Часть оборудования была приобретена еще «Ангстрем-Т» и досталась новому владельцу, причем некоторые установки закупались у AMD и были бывшими в употреблении.

«НМ-Тех» заявляет об освоении техпроцессов 250 и 130 нм, технология 90 нм находится в разработке. Компания рассчитывает вывести фабрику на полную проектную мощность в 2028 г., выпуская до 15 тыс. пластин в месяц. Предполагается, что предприятие будет работать в контрактном формате, позволяя российским дизайн-центрам заказывать выпуск разработанных микросхем внутри страны.