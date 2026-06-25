«СберСтрахование» первой в России застраховала ответственность владельца антропоморфных роботов

«СберСтрахование» первой на российском страховом рынке застраховала ответственность владельца антропоморфных роботов «Грин». Договор страхования гражданской ответственности заключен на год. Полис покрывает ущерб, который робот может нанести имуществу третьих лиц — например, если он что-то повредит. В этом случае страховая выплатит компенсацию. Об этом CNews сообщили представители «СберСтрахования».

Зара Геворкян, директор корпоративного страхования «СберСтрахования»: «Роботизация становится все более заметной частью нашей повседневной жизни. Антропоморфные роботы — следующий шаг в эволюции, ведь они не просто выполняют поставленные задачи, но «учатся» взаимодействовать с людьми так, как мы делаем это друг с другом. Использование таких технологий открывает новые возможности для развития бизнеса и общества. Однако важно, чтобы этот процесс сопровождался адекватной защитой. Поэтому предоставление страховых программ владельцам антропоморфных роботов — это не просто формальность, а естественный шаг в развитии рынка. Мы готовы поддерживать инновации и помогать компаниям увереннее внедрять новые технологии, зная, что их риски находятся под надежной защитой».

Алексей Гонноченко, старший управляющий директор, директор Центра робототехники Сбербанка: «Для Центра робототехники «Сбера», как для разработчиков роботов, это важное событие: страхование становится не просто полисом, а инструментом доверия между человеком, бизнесом и роботом. Сегодня прогресс генеративных моделей переводит искусственный интеллект в сферу физических задач – антропоморфные роботы, такие как Грин на базе Green-VLA, уже ориентированы на применение в производстве, логистике, торговле и медицине. Но масштабирование таких решений зависит не только от технологической зрелости, но и от готовности рынка управлять операционными рисками. Страхование помогает бизнесу увереннее заходить в пилотные проекты с роботами, заранее понимая, как будут закрываться возможные операционные риски. Для рынка это важный сигнал: антропоморфная робототехника становится не только технологически зрелой, но и готовой к практическому применению».

Антропоморфный робот Сбербанка «Грин» умеет автономно перемещаться в пространстве, общаться с людьми, работать с предметами и танцевать. Разработанная Центром робототехники Сбера Green-VLA поддерживает работу в разных физических воплощениях адаптируясь под широкий круг производственных задач. Это позволяет Сбербанку не создавать роботов под конкретную цель, а развивать универсальную основу физического ИИ (Physical AI), которая уже выходит в прикладные сценарии и приносит пользу бизнесу. Такая гибкость открывает путь к самым разным промышленным решениям.



