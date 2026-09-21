Таинственная «дочка» SberDevices массово нанимает сотрудников, чтобы управлять фабриками в Китае

SberDevices (ООО «СалютДевайсы») активно набирает персонал в свою «дочку» в Шэньчжэне. Как выяснил CNews, набор идет в китайскую структуру SberDevices — компанию Shibei Technology, зарегистрированную в 2020 г. в Китае.

Китайское производство

Как выяснил CNews, SberDevices активно ищет сотрудников для офиса в Шэньчжэне (Китай). Согласно вакансиям, опубликованным летом и осенью 2026 г. на китайских и российских рекрутинговых платформах (HiredChina, Liepin, HeadHunter), компании требуются специалисты по контролю качества и управлению проектами, которые будут отвечать за производство устройств на китайских ODM/OEM-фабриках. В описаниях вакансий указано, что набор связан с «быстрым расширением бизнеса».

Доселе неизвестная китайская структура SberDevices (наименование которой скрыто из соображений безопасности) зарегистрирована в Шэньчжэне 25 ноября 2020 г. Уставный капитал компании составляет $300 млн, владелец — SberDevices Ltd. Фактически ее офис расположен в деловом районе Наньшань Шэньчжэня.

Представителем китайской «дочки» Сбера является Максим Малежин. Он также выступает генеральным директором SberDevices (ООО «СалютДевайсы»), которым был назначен с момента основания компании в 2019 г. Ранее он занимал должность исполнительного директора блока «Технологии» Сбербанка.

Согласно описанию компании, Shibei Technology инвестирует в искусственный интеллект, AR/VR, робототехнику, распознавание речи и биометрию. Основная цель — создание собственной экосистемы IoT через сотрудничество с ODM-партнерами в Китае для разработки интеллектуальных AI-устройств.

Набор штата

На Liepin опубликована вакансия QA Engineer. Позиция предполагает тестирование и контроль качества аппаратного обеспечения. В обязанности входит работа с Android, Linux, устройствами Smart TV и умного дома, а также поддержка массового производства на производственных линиях. Зарплата составляет 20 000–30 000 юаней в месяц (примерно 230–350 тыс. руб.).

Tarik Haiga / Unsplash SberDevices владеет Shibei Technology

На портале HiredChina Сбер также ищет инженеров по контролю качества, а также менеджера по управлению закупками электронных компонентов для ODM/OEM-проектов. Поиск обусловлен «быстрым расширением бизнеса», отмечается в вакансии.

Сбербанк также искал менеджеров по управлению проектами разработки и запуска электронных устройств в серийное производство. В обязанности входит анализ спецификаций, формирование графиков, контроль прогресса и участие во встречах с производителями. Зарплата предлагалась в диапазоне 25-30 тыс. юаней (примерно 314–377 тыс. руб. в месяц).

На российском портале HeadHunter«СалютДевайсы» ищут начальника отдела контроля качества. В зоне ответственности руководителя будут продуктовые категории: Smart TV, умные колонки, ТВ-приставки, устройства умного дома, носимая электроника и корпоративная электроника. В отделе контроля качества в Китае 11 сотрудников, среди которых инспекторы, QC-менеджер, инженер по качеству и ассистент, следует из вакансии, опубликованной в конце августа.

Помимо этого, «СалютДевайсы» ищут руководителя проектов потребительской электроники. Работать придется в офисе в Шэньчжэне и регулярно посещать фабрики.

Что производят

SberDevices выпускает умные устройства и электронику под брендом Sber: от телевизоров и колонок с ассистентом «Салют» до компьютеров, серверов и умных колец.



SberDevices (ООО «Салютдевайсы») получила право на серийный выпуск жидкокристаллических мониторов под торговой маркой Sber еще в декабре 2023 г. В документе указано около 50 моделей, а в качестве производственных площадок перечислены три китайских завода: ExpressLuck, Shenzhen KTC Technology Co., Ltd и HKCO Verseas Limited. Все три специализируются на выпуске мониторов и прочих дисплеев.

По данным «Коммерсанта», в январе 2023 г. SberDevices оформила документы на поставки планшетов и ноутбуков. Планшеты производились на Shenzhen iNet Mobile Internet Technology, ноутбуки — на Inferit.

SberDevices это вовсе не Сбербанк

Сбербанк после введения санкций США в апреле 2022 г. вышел из капитала ряда технологических компаний, чьи продукты составляли его экосистему: «СберЗвук» (сейчас — «Звук»), SberCloud (теперь — Cloud) и т. п. В январе Сбербанк сообщил изданию CNews, что также «больше не является акционером "СалютДевайсов"», хотя компания и продолжает использовать бренд Sber.

По данным «Контур.фокуса», по итогам 2022 г. выручка SberDevices составила 4,4 млрд руб. с приростом этого показателя на 201% по сравнению с 2021 г. Чистый убыток при этом достиг 2,7 млрд руб. Позже данные по выручке не публиковались.