Клиенты «Ozon Банка» теперь могут переводить деньги без интернета

В «Ozon Банке» теперь можно переводить деньги в любой российский банк даже при отсутствии доступа к интернету. Функция с 9 июня 2026 г. доступна клиентам (прошедшим полную идентификацию, не анонимные клиенты) в тестовом режиме в приложении «Ozon Банка» – для корректной работы требуется обновить его до последней версии. Перевести можно до 10 тыс. руб. за один раз, комиссия за сервис отсутствует. В ближайшее время функционал появится у всех идентифицированных клиентов. Об этом CNews сообщили представители Ozon.

Пользователь при использовании приложения банка без интернета, но с мобильной связью, будет видеть баланс своего основного счета, который был доступен на момент последнего посещения приложения с интернетом, а также опцию «Перевести по СБП».

Клиент оформляет перевод привычным способом в приложении банка и подтверждает перевод отправкой СМС (номер телефона, с которого отправляется смс, должен быть привязан к аккаунту в банке) на специальный выделенный номер телефона. Банк формирует текст СМС автоматически, а клиент подтверждает отправку сообщения. Дополнительно можно запросить СМС о статусе проведенного платежа, стоимость услуги фиксированная и составляет 10 руб. Сама операция займет до 3 минут, но чаще всего несколько секунд, как при обычном переводе средств в онлайне.

«Мы понимаем, как важно сохранять доступ к привычным инструментам, поэтому для комфорта своих клиентов сделали решение, которое помогает совершать привычные переводы на счета любых российских банков в разных ситуациях и локациях, даже при отсутствии интернета», – сказал генеральный директор Ozon Fintech Ваэ Овасапян.