CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ИТ в банках
|

Клиенты «Ozon Банка» теперь могут переводить деньги без интернета

В «Ozon Банке» теперь можно переводить деньги в любой российский банк даже при отсутствии доступа к интернету. Функция с 9 июня 2026 г. доступна клиентам (прошедшим полную идентификацию, не анонимные клиенты) в тестовом режиме в приложении «Ozon Банка» – для корректной работы требуется обновить его до последней версии. Перевести можно до 10 тыс. руб. за один раз, комиссия за сервис отсутствует. В ближайшее время функционал появится у всех идентифицированных клиентов. Об этом CNews сообщили представители Ozon.

Пользователь при использовании приложения банка без интернета, но с мобильной связью, будет видеть баланс своего основного счета, который был доступен на момент последнего посещения приложения с интернетом, а также опцию «Перевести по СБП».

Кто и где производит в России телеком-оборудование. Инфографика CNews
Кто и где производит в России телеком-оборудование. Инфографика CNews

Клиент оформляет перевод привычным способом в приложении банка и подтверждает перевод отправкой СМС (номер телефона, с которого отправляется смс, должен быть привязан к аккаунту в банке) на специальный выделенный номер телефона. Банк формирует текст СМС автоматически, а клиент подтверждает отправку сообщения. Дополнительно можно запросить СМС о статусе проведенного платежа, стоимость услуги фиксированная и составляет 10 руб. Сама операция займет до 3 минут, но чаще всего несколько секунд, как при обычном переводе средств в онлайне.

«Мы понимаем, как важно сохранять доступ к привычным инструментам, поэтому для комфорта своих клиентов сделали решение, которое помогает совершать привычные переводы на счета любых российских банков в разных ситуациях и локациях, даже при отсутствии интернета», – сказал генеральный директор Ozon Fintech Ваэ Овасапян.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Три компании объединились для создания отечественных эквайринговых терминалов и сопутствующего ПО

Сбербанк создал «первый в мире» терминал оплаты с нейросетью внутри

«Ростеху» передали активы «загадочной криптографической империи»

CNews FORUM Кейсы 2026: До главного ИТ-мероприятия лета осталось две недели

Госдума борется с мошенниками: Россиянам разрешили иметь 20 банковских карт и устанавливать самозапрет на звонки

Российские лидеры в сфере искусственныого интеллекта выступят на CNews FORUM Кейсы 2026

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Обзор робота-пылесоса Dreame X60 Ultra Complete: апгрейд флагмана

Лучшие медиаплееры и ТВ-приставки в 2026 году: хиты продаж

Сравнение типов и видов клавиатур: какую выбрать?

Показать еще

Наука

Идеально просверленный зуб возрастом 60 000 лет свидетельствует, что неандертальцы практиковали стоматологию в Сибири

Археологи обнаружили идеально круглый древнеегипетский храм с сетью водных сооружений

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина
Показать еще