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ПСХБ совместно с BSS сервис онлайн-оплаты для иностранных туристов в РФ

Промсельхозбанк вывел на российский рынок платежный сервис Pay in Russia («Плати в России») – иностранные туристы смогут открыть карту онлайн и пополнить ее удобным способом. Решение реализовано менее чем за 5 месяцев на базе платформы ДБО для физлиц от BSS, которая позволяет быстро доработать функционал под бизнес-идеи банка и бесшовно интегрировать различные сервисы для клиентов. Об этом CNews сообщил представитель BSS.

Промсельхозбанк внедрил первый полноценный платежный сервис Pay in Russia («Плати в России») для иностранных туристов на базе системы дистанционного банковского обслуживания для физлиц от BSS.

Новое решение позволяет гостям из других стран оплачивать товары и услуги по QR-коду как онлайн, так и офлайн. Онлайн-счет заводится в несколько кликов, и пополнять его клиент может прямо со своих зарубежных карт.

Сервис реализован на базе платформы Digital2Retail – команда BSS расширила ее функциональность под задачи сервиса: обеспечила выпуск виртуальных карт для пользователей, реализовала сценарии работы с идентификацией и без нее, внедрила распознавание и поддержку паспортов различных стран, а также предусмотрела ряд других возможностей.

Ключевое преимущество платформы BSS – гибкость и возможность развития: система позволяет быстро адаптироваться и реализовывать новые требования заказчика, дорабатывать функциональность под новые продукты и бесшовно интегрироваться с внешними сервисами через ТИР.

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Председатель правления Промсельхозбанка Владимир Курстак сказал: «Новое решение упростит расчеты и сделает уровень сервиса для туристов в российских городах еще комфортнее. Для бизнеса это дополнительный драйвер роста: сервис снимает барьеры на финальном этапе оплаты и помогает сократить упущенную выгоду, которая, по оценкам экспертов, исчислялась миллиардами рублей».

Равшан Рахманов, директор по развитию продуктов центра разработки продуктов для физических лиц компании BSS, сказал: «Благодаря гибкости нашей системы ДБО банки могут как вносить точечные доработки, так и создавать новые цифровые сервисы под конкретные бизнес-задачи заказчика, соблюдая Time To Market. Наглядный пример – платежный сервис Pay in Russia («Плати в России»), при реализации которого были учтены уникальные бизнес-процессы и требования банка, и который при этом реализован менее чем за пять месяцев с момента старта проекта».

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