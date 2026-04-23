Сбербанк трансформировал часть экосистемы юрлиц в «Сбер2В»

В рамках трансформации экосистемы юридических лиц Сбербанк представил новый бренд «Сбер2В». В новую бизнес-группу с единым центром управления вошли дочерние компании банка, предоставляющие нефинансовые сервисы для бизнеса: «СберАналитика», inSales, «Сбер Бизнес Софт», «СберКорус», Doma.ai, «Цифровые решения регионов» и др. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Переход отражает объединение отдельных ИТ-сервисов в единые сценарии цифровизации бизнеса: аналитика больших данных, решения для продавцов, автоматизация процессов, электронный документооборот (ЭДО), сервисы на базе искусственного интеллекта.

Трансформация позволит выстроить централизованную координацию и повысить эффективность развития продуктового портфеля, чтобы реализовать запросы различных клиентских сегментов — от стартапов до крупнейших компаний и клиентов государственного сектора — через разработку и масштабирование продуктовых решений.

Такой подход дает возможность быстрее запускать новые продукты на рынок и лучше соответствовать потребностям бизнеса. Также объединение повысит надежность решений и оптимизирует внутренние процессы, устранив дублирующие системы и функции.

Анатолий Попов, заместитель председателя правления Сбербанка: «Запуск «Сбер2В» — значимый шаг в трансформации экосистемы юридических лиц «Сбера». Фокус объединенной группы компаний направлен на цифровые потребности бизнеса любого масштаба. В центре внимания — разработка и внедрение передовых решений с учетом самых разных запросов клиентов. «Сбер2В» станет для клиентов единой точкой доступа к решениям на базе технологических возможностей, экспертизы и больших данных «Сбера». Бизнес и регионы получат надежного и прогрессивного поставщика прикладных технологий, который поможет достигать целей и масштабироваться».

