Группа Rubytech и «Лектон» объединяют ресурсы для перевода банков на отечественный стек

Группа Rubytech и компания «Лектон» объявили о стратегическом партнёрстве с целью перевода финансового сектора на отечественный технологический стек. Подписанное на полях Уральского форума «Кибербезопасность в финансах» соглашение станет базой для создания решений, замещающих критически важные элементы банковской ИТ-инфраструктуры.

Вендоры договорились координировать развитие функциональных возможностей своих продуктов. Такой подход позволит заказчикам не только обновить и усилить ИТ-ландшафт, но и выполнить требования Федерального закона №58-ФЗ в установленные сроки.

«Банковские системы, разработанные десятилетия назад, требуют модернизации под современные транзакционные потоки. Локализация — это возможность сформировать новую, устойчивую технологическую основу. Однако ПО не функционирует изолированно — ему необходима производительная аппаратная база. Мы объединяем компетенции, чтобы обеспечить софту надежный фундамент. Применение готовых преднастроенных ПАК исключает этап сложной стыковки компонентов и значительно ускоряет процесс перехода к импортонезависимости», — прокомментировал Виктор Урусов, руководитель Скала^р (Группа Rubytech).

Ключевой приоритет — развитие компетенций сторон. Соглашение предусматривает обмен знаниями о технических особенностях решений каждой из компаний. Совместная работа архитекторов ПАК Скала^р (продукт Группы Rubytech) и разработчиков систем банковского процессинга со стороны «Лектон» позволяет исключить риски несовместимости еще на этапе проектирования.

«Рынок финансовых сервисов быстро растет, а вместе с ним увеличиваются требования к производительности и надежности инфраструктуры. Банкам важно иметь не разрозненный набор решений, а цельную архитектуру, которая поддерживает переход на отечественные технологии. Партнёрство с Группой Rubytech позволяет нам изначально проектировать такие комплексы как единое решение — от процессинга до аппаратной платформы, обеспечивая устойчивость и готовность к дальнейшему развитию», — отметил Борис Ярыгин, генеральный директор «Лектон».