ПСБ подготовил технологические решения для финансовых организаций «второй волны»

Все финансовые организации «второй волны» в рамках выполнения указа президента РФ об импортозамещении ЗОКИИ (значимые объекты критической инфрастуктуры) до конца 2029 года уже сейчас могут опираться на технологические решения, открыто доступные на сайте ИЦК «Финансы» и протестированные ПСБ совместно с крупнейшими банками. Об этом заявил Игорь Панов, директор департамента трансформации и операционного контроля информационных технологий ПСБ, на сессии «Больше, чем замена – импортоопережение отрасли», прошедшей в рамках Уральского форума «Кибербезопасность в финансах».



Готовые решения для всех

На сессии форума «Кибербезопасность в финансах» директор департамента трансформации ПСБ Игорь Панов сообщил, что финансовые организации «второй волны», которым предстоит импортозаместить значимые объекты КИИ до конца 2029 года, уже сегодня могут использовать готовые и протестированные крупнейшими банками технологические решения, опубликованные на сайте ИЦК «Финансы». Спикер также подчеркнул, что концепция отраслевых полигонов полезна для финансовых организаций, которые только начинают работу над импортозамещением вслед за крупными игроками, уже завершающими внедрение отечественных решений и стабилизацию своих значимых объектов инфраструктуры. По словам Игоря Панова, ЗОКИИ – это совокупность программного обеспечения, его окружения, инфраструктурного слоя и оборудования. Поэтому в рамках отраслевых полигонов ПСБ совместно с крупнейшими банками протестировали основное прикладное ПО и в течение 2026 года планируют также организовать тестирование других систем. Он отметил, что отечественный инфраструктурный слой довольно зрелый, и на рынке представлены подходящие ОС, системы виртуализации и базы данных.

Директор департамента трансформации ПСБ Игорь Панов сообщил, что финансовые организации «второй волны» уже сегодня могут использовать готовые решения

«Однако, безусловно, еще есть определенные «белые пятна», проработка которых требует совместных усилий не только финансовых организаций и Банка России, но и других регуляторов – Минцифры России и Минпромторга России. В первую очередь вызывают вопросы окружение и оборудование. Так, часть окружения – это решения с открытым кодом, а законодательство запрещает использование в контуре ЗОКИИ любых импортных Open Source. На мой взгляд, необходимо создание единого открытого доверенного репозитория. Также все субъекты КИИ должны до конца 2029 года полностью перейти на отечественное оборудование, которое на данный момент по некоторым классам отсутствует на рынке. И финансовые организации высказывают опасения о том, реален ли срок конец 2029 года или его надо корректировать исходя из того, как обстоят дела. Потому что если мы говорим об импортоопережении, то это должны быть достойные решения, которые обеспечат надежный и быстрый клиентский опыт и сервис», – сказал Игорь Панов. В завершение выступления Игорь Панов рассказал, что в рамках ИЦК «Финансы» представлены также рабочие группы по кадровым вопросам и по законодательному обеспечению отрасли. Так, сейчас формируется отраслевой запрос по необходимым компетенциям сотрудников, в том числе в сфере использования ИИ, и совместное обсуждение с регуляторами необходимых законодательных доработок.