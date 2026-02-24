Российский бизнес хочет получить доступ к данным о гражданах в базах данных МВД

Крупный бизнес хочет иметь возможность покупать информацию о гражданах, содержащуюся в базах МВД, чтобы знать, например, кто подозревался или обвинялся в каких-то правонарушениях, объявлялся в розыск или состоял на учете.



Бизнесу нужно больше сведений о гражданах

Ассоциация больших данных (АБД, включает крупные технологические компании, такие как «Яндекс», VK, Сбербанк, «Мегафон», «Ростелеком», МТС и др.) обратилась к главе ИT-комитета Госдумы Сергею Боярскому с просьбой предоставить компаниям-участникам обмена данными в единой антифрод-системе возможность покупать отдельные категории информации о гражданах из база данных МВД, выяснил «Коммерсант».

«Предложение Ассоциации больших данных заслуживает всестороннего анализа и проработки с коллегами из компетентных органов», — прокомментировал изданию Боярский.

Имеются в виду, например, сведения о подозреваемых или обвиняемых (в том числе по административным правонарушениям), о лицах, объявленных в розыск и состоящих на учете, а также об их дееспособности. Такая информация нужна «кредитным и иным организациям» для выстраивания более комплексных антифрод-систем, «учитывающие большее число параметров и индикаторов», говорится в письме АБД.

Unsplash - AltumCode Банки и телеком-операторы хотят, чтобы из системы сами оценивали риск вовлечения того или иного гражданина в противоправную деятельность

Доступ к ней поможет «вывести на новый уровень риск-профилирование и обеспечить таргетированный мониторинг в отношении лиц, подверженных повышенному риску манипулирования, воздействия со стороны злоумышленников, сознательного или неосознанного вовлечения в противоправную деятельность», указали авторы документа.

Баланс интересов

Получать такие данные хотят не только банки, но телеком-операторы. «Такая информация была бы полезной для калибровки моделей по выявлению подозрительной активности, выработки новых критериев работы антифрод-алгоритмов, актуальной информации об изменении мошеннических сценариев», — пояснили представители Т2. В «МегаФоне» и «Вымпелкоме» тоже поддерживают предложения АБД.

Риски нарушения баланса интересов в таких инициативах видит юрист Lidings Алина Смакова. Передаваемый объем данных не должен быть избыточным, а правовые механизмы должны гарантировать защиту интересов субъектов персональных данных, полагает она.

Если в базах была запись МВД о судимости или учете, «она сможет годами влиять на решения о предоставлении такому человеку услуг», отметили в «Информзащите», к тому же «чем больше компаний имеют доступ к таким данным, тем выше шансы утечек».

«При этом злоумышленник получит не обезличенный или ограниченный профиль пользователя, а всю информацию о нем. Как минимум это дает киберпреступникам возможность придумать правдоподобную фишинговую схему», — добавил эксперт программных продуктов «Кода безопасности» Максим Александров.

«Антифрод»-обмен данными

Минцифры подготовило второй пакет мер по борьбе с кибермошенниками, который также предполагает усиленное взаимодействие банков и операторов связи через ГИС «Антифрод», чтобы скоординировать их действия, писал CNews в августе 2025 г.

В декабре 2025 г. стало известно, что в Правительстве России обсуждается расширение использования ГИС «Антифрод». Новый проект предполагает создание в ней общего озера данных о мошенниках для оперативного обмена информацией о них между бизнесом и органами власти.

К формированию общего озера данных о сомнительных субъектах и операциях будут привлечены банки, платежные и сотовые операторы, другие участники цифровых экосистем.