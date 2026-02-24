CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком ИТ в банках ИТ в госсекторе
|

Российский бизнес хочет получить доступ к данным о гражданах в базах данных МВД

Крупный бизнес хочет иметь возможность покупать информацию о гражданах, содержащуюся в базах МВД, чтобы знать, например, кто подозревался или обвинялся в каких-то правонарушениях, объявлялся в розыск или состоял на учете.

Бизнесу нужно больше сведений о гражданах

Ассоциация больших данных (АБД, включает крупные технологические компании, такие как «Яндекс», VK, Сбербанк, «Мегафон», «Ростелеком», МТС и др.) обратилась к главе ИT-комитета Госдумы Сергею Боярскому с просьбой предоставить компаниям-участникам обмена данными в единой антифрод-системе возможность покупать отдельные категории информации о гражданах из база данных МВД, выяснил «Коммерсант».

«Предложение Ассоциации больших данных заслуживает всестороннего анализа и проработки с коллегами из компетентных органов», — прокомментировал изданию Боярский.

Имеются в виду, например, сведения о подозреваемых или обвиняемых (в том числе по административным правонарушениям), о лицах, объявленных в розыск и состоящих на учете, а также об их дееспособности. Такая информация нужна «кредитным и иным организациям» для выстраивания более комплексных антифрод-систем, «учитывающие большее число параметров и индикаторов», говорится в письме АБД.

antifrod700.jpg
Unsplash - AltumCode
Банки и телеком-операторы хотят, чтобы из системы сами оценивали риск вовлечения того или иного гражданина в противоправную деятельность

Доступ к ней поможет «вывести на новый уровень риск-профилирование и обеспечить таргетированный мониторинг в отношении лиц, подверженных повышенному риску манипулирования, воздействия со стороны злоумышленников, сознательного или неосознанного вовлечения в противоправную деятельность», указали авторы документа.

Баланс интересов

Получать такие данные хотят не только банки, но телеком-операторы. «Такая информация была бы полезной для калибровки моделей по выявлению подозрительной активности, выработки новых критериев работы антифрод-алгоритмов, актуальной информации об изменении мошеннических сценариев», — пояснили представители Т2. В «МегаФоне» и «Вымпелкоме» тоже поддерживают предложения АБД.

Риски нарушения баланса интересов в таких инициативах видит юрист Lidings Алина Смакова. Передаваемый объем данных не должен быть избыточным, а правовые механизмы должны гарантировать защиту интересов субъектов персональных данных, полагает она.

Если в базах была запись МВД о судимости или учете, «она сможет годами влиять на решения о предоставлении такому человеку услуг», отметили в «Информзащите», к тому же «чем больше компаний имеют доступ к таким данным, тем выше шансы утечек».

«При этом злоумышленник получит не обезличенный или ограниченный профиль пользователя, а всю информацию о нем. Как минимум это дает киберпреступникам возможность придумать правдоподобную фишинговую схему», — добавил эксперт программных продуктов «Кода безопасности» Максим Александров.

«Антифрод»-обмен данными

Минцифры подготовило второй пакет мер по борьбе с кибермошенниками, который также предполагает усиленное взаимодействие банков и операторов связи через ГИС «Антифрод», чтобы скоординировать их действия, писал CNews в августе 2025 г.

В декабре 2025 г. стало известно, что в Правительстве России обсуждается расширение использования ГИС «Антифрод». Новый проект предполагает создание в ней общего озера данных о мошенниках для оперативного обмена информацией о них между бизнесом и органами власти.

К формированию общего озера данных о сомнительных субъектах и операциях будут привлечены банки, платежные и сотовые операторы, другие участники цифровых экосистем.

Анна Любавина

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Артем Волков, «БПЦ Процессинг»: В России мало зрелых финтех-решений

Последний день регистрации на конференцию CNews «Информационная безопасность 2026»

Приглашаем на конференцию «СУБД: технологии, миграция и администрирование» 12 марта 2026 года

ПСБ предложил переосмыслить подходы к оценке цифрового суверенитета

Создатель Astra Linux предупреждает: В России возник риск кражи из компаний техники и комплектующих для ПК

Конференция CNews «Российские ERP-системы» состоится 19 марта 2026 года

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Лучшие устройства Dreame на распродаже к 8 марта: выбор ZOOM

Лучшие моноблоки с диагональю 27 дюймов: хиты продаж

Самые надежные умные часы для сложных условий: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода
Показать еще