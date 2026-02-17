CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы Цифровизация ИТ в банках
|

SberPay встроили в МТС Pay

Теперь клиенты МТС могут оплачивать услуги по платежному сервису SberPay. Он уже встроен в приложение «Мой МТС» и сейчас масштабируется на все витрины МТС и партнеров, где встроена кнопка «Оплатить с МТС Pay». Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Сергей Шубочкин, директор дивизиона «Эквайринг» Сбербанка: «Мы рады объявить нашим общим с МТС клиентам, что теперь им доступна оплата по SberPay. Для оплаты на сайте или в приложении необходимо нажать на зеленую кнопку SberPay, выбрать нужный счет (баланс отобразится автоматически) и подтвердить платеж — все происходит за несколько секунд. Данные счета и баланс остаются конфиденциальными и не передаются в торговую точку. Платить по SberPay можно, даже если у вас не установлено приложение «Сбербанк Онлайн». Воспользоваться этим решением могут 11 миллионов человек».

Алексей Калина, бизнес-лидер стрима МТС Pay: «Внедрение оплаты через SberPay дает пользователям больше возможностей для оплаты покупок и позволяет выбрать наиболее подходящий для себя способ. А для онлайн-магазинов это расширение возможности оплаты заказов, где интегрирован наш сервис. Таким образом, мы не только делаем МТС Pay более вариативным, но и поддерживаем развитие альтернативных способов оплаты на рынке в целом. Благодаря этому в 2025 г. объем транзакций через сервис вырос на 33% год к году».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Англия создаст суверенного «убийцу» Visa и Mastercard

В России женщины чаще мужчин сообщают мошенникам секретные коды из SMS

Конференция CNews «Рынок аналитики и больших данных 2026» состоится 5 марта

Конференция CNews «Информационная безопасность 2026» состоится 25 февраля

Конференция CNews «Электронный документооборот и управление контентом 2026» состоится 24 марта

Приглашаем на конференцию «СУБД: технологии, миграция и администрирование» 12 марта 2026 года

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Лучшие гаджеты для автомобилистов: выбор ZOOM

Обзор мини-ПК MSI Cubi NUC AI+ 2MG: компактное решение с ИИ-потенциалом

Обзор проектора DIGMA DP-FHD800A: доступная магия большого изображения

Показать еще

Наука

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода
Показать еще