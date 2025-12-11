CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Картами «Сбера» теперь можно платить со смарт‑часов с приложением FlipUp

Клиенты «Сбера» теперь могут оплачивать покупки со смарт‑часов на любых терминалах, принимающих карты «Мир», в том числе без подключения к интернету и без смартфона рядом. Об этом CNews сообщил представитель банка.

В декабре 2025 г. FlipUp запустил приложение в AppGallery и в RuStore. «Сбер» стал партнёром проекта: карты банка уже можно добавить во FlipUp и оплачивать покупки часами на любых терминалах, где принимают карты «Мир».

Пользователи смогут добавить несколько карт «Мир» для оплаты, настроить их отображение и вибрацию при успешной оплате. После того как карты добавят, пользователи смогут настроить быстрый запуск и платить по всей России, даже если рядом нет телефона и интернета. Для того чтобы добавить карты «Сбера» в приложение FlipUp, необходима актуальная версия приложения «Сбербанк Онлайн 17.0» для операционной системы Android.

FlipUp — финтехстартап и приложение для Android‑смартфонов и смарт‑часов, обеспечивающее бесконтактные платежи. Безопасность обеспечивается токенизацией; реквизиты карт не передаются торговым точкам.

