В России отменяется «банковское рабство». Карты стали бессрочными, их больше не нужно менять

В России отменена необходимость менять банковские карты «Мир» по истечении их срока годности. Теперь они почти бессрочные, так что на указанную на карте дату можно больше не обращать внимание. Это избавляет россиян от траты времени на оформление новой карты, а также на замену реквизитов там, где была привязана старая.

Не просроченная, а бессрочная

Все банковские карты, привязанные к платежной системе «Мир», отныне бессрочные, пишет РБК со ссылкой на «Национальную систему платежных карт» (НСПК, оператор системы «Мир»). Указанные на картах сроки действия утратили актуальность – картой теперь можно пользоваться бесконечно.

Решение об избавлении россиян оформлять новую карту после истечения срока предыдущей принято советом участников и пользователей платежного рынка при НСПК. «Сегодня продление — исключительно сервисная необходимость, направленная на удобство граждан и снижение нагрузки на банковскую инфраструктуру», – отметил генеральный директор НСПК Дмитрий Дубынин (цитата по РБК).

Почему это важно

Необходимость замены старой карты на новую – это давняя «традиция» российских банков. Россияне как минимум с начала XXI века должны были менять карту, если ее срок действия истек. При этом сам срок мог быть самым разным, в зависимости от того, какая карта достанется клиенту – в распоряжении сотрудника редакции CNews есть карта, которую выдали на пять лет, и другая, срок которой истек всего через полгода после получения.

После долгих десятилетий необходимость замены банковской карты стала пережитком прошлого

Замена карты – это всегда необходимость потратить свое время, чтобы заказать новую через приложение или при личном присутствии в отделении банка. В некоторых банках, если карта именная, срок изготовления новой может измеряться несколькими неделями, что вынуждает их клиентов заказывать замену заранее, чтобы не остаться без платежного инструмента.

Также замена одной карты на другую часто подразумевает трату времени на обновление данных во всех профилях, где она привязана. В современном мире это чаще всего маркетплейсы и другие сервисы, где деньги за товары или услуги списываются с указанной карты. В случае самозанятых это еще и приложение «Мой Налог».

Почти бесконечная карта

Отмена принудительной замены карты по истечении ее срока годности означает, что теперь ею можно пользоваться до тех пор, пока она физически не придет в негодность. «Нужно понимать, что так или иначе замена "пластика" на новый – это естественный процесс: любая карта со временем изнашивается», – сказал Дмитрий Дубынин (цитата по РБК).

Впрочем, срок пользования пластиковой картой может измеряться годами, в зависимости от аккуратности владельца. А в современном мире, где существует оплата через QR-код, переводом и наличными деньгами, саму карту можно оставлять дома и не подвергать амортизации (физическому износу).

Закрепление успеха

В России в настоящее время существуют почти бессрочные банковские карты – это те, что привязаны к платежным системам Visa и MasterCard. Обе системы покинули Россию в начале весны 2022 г., и теперь все такие карты российских банков обслуживает НСПК.

Банки регулярно продлевают сроки действия таких карт – например, карта «Т-Банка» сотрудника редакции была выпущена в декабре 2018 г. и имела срок действия до декабря 2023 г., но банк продлил его до 2028 г.

Перевыпустить карты Visa и MasterCard в России на момент выпуска материала возможности не было.

Важно отметить, что карты «Мир» в России ранее тоже делали бессрочными, но лишь на очень короткий промежуток времени. Этот эксперимент провели в период пандемии коронавируса COVID-19, которая обрушилась на Россию в начале весны 2020 г.

Она привела к закрытию различных заведений по всей стране, в том числе и отделений банков. Сами россияне были вынуждены сидеть дома – выход за пределы жилья грозил штрафом. У многих из них к тому моменту срок действия карты «Мир» подходил к концу, и выпустить новую из-за ковидных ограничений не было возможности.

Куда же без подводных камней

Если копнуть глубже, то самом деле некоторым россиянам все же придется заменить свою карту «Мир», несмотря не ее только что приобретенную бессрочность. По словам Дмитрия Дубынина, к 2030 г. некоторым владельцам формально просроченных карт «Мир», «которые проводят операции в отложенном или офлайн-режиме, все же придется заменить (карты) на новые».

«Планируется сократить количество транзакций в отложенных и офлайн-режимах (например, покупка товаров на борту самолета и оплата проезда в транспорте) по картам "Мир" (вероятно, имеются в виду просроченные карты – прим. CNews), к 2028 г. этот показатель должен достичь 2,5%. Такие операции банк не может оперативно проверить. Подобные транзакции планируют полностью прекратить к 2030 г.» , – сказал Дмитрий Дубынин (цитата по РБК).