Сбербанк представил помощников на базе «ГигаЧат» по налогам, расходам и управлению капиталом

Сбербанк запустил персонального помощника на базе «ГигаЧат» по управлению капиталом. Клиенту нужно только поделиться с сервисом своими целями, ожиданиями по рискам и доходу — помощник сам предложит, во что лучше вложиться, сформирует оптимальный портфель и будет корректировать его с разрешения человека. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Этот помощник предлагает глубокую аналитику: показывает ретроспективную доходность и оценку эффективности портфеля в разных разрезах, анализирует доходность, сравнивает результаты с ключевыми индексами рынка. Воспользоваться им может любой клиент с инвестициями в Сбербанке — для этого нужно перейти на экран «Накопления» в приложении «Сбербанк Онлайн», а затем во вкладку «Доходность» в самом верху экрана.

Помощник по расходам на базе нейросети «ГигаЧат» помогает меньше тратить без ущерба для качества жизни: формирует еженедельные и ежемесячные дайджесты с ключевыми трендами, анализирует финансовое поведение пользователя, сравнивает его с клиентами схожего профиля и дает персонализированные советы по управлению деньгами. Чтобы им воспользоваться, достаточно в поиске приложения «Сбербанк Онлайн» написать, например: «Мои расходы в прошлом месяце».

Налоговый помощник на базе «ГигаЧата» взаимодействует с платформой социальных налоговых вычетов, которую Сбербанк при поддержке ФНС запустил в сентябре 2025 г. Чтобы подключиться к платформе, достаточно дать согласие в «Сбербанк Онлайн» — написать в поиске «Налоговый вычет». Помощник автоматически найдет траты, по которым можно получить вычет (лечение, обучение, спорт).

Если компания, услугами которой воспользовался человек, уже подключена к платформе, вычет оформится автоматически: Сбербанк найдет подходящие операции, подготовит справки и отправит их партнеру, тот — в ФНС, а налоговая сформирует заявление в личном кабинете налогоплательщика. Клиенту останется подписать его в один клик, чтобы получить деньги. Если компания еще не подключена к платформе, помощник подскажет, как оформить налоговый вычет самостоятельно.

Кирилл Царев, первый заместитель председателя правления Сбербанка: «Мы создаем экосистему умных помощников, которые экономят время и деньги наших клиентов. Налоговый помощник быстро и бесшовно оформляет налоговые вычеты — на эту задачу понадобится потратить лишь пару минут. Еще год назад это было фантастикой: нужно было вручную собирать документы и подавать декларацию. Помощник по расходам оптимизирует бюджет, а помощник по управлению капиталом формирует оптимальный именно для вас инвестиционный портфель. Раньше персональные советники wealth management были доступны только самым обеспеченным клиентам. Вместе с «ГигаЧатом» почувствовать себя премиальным клиентом может каждый. Искусственный интеллект выводит персонализацию клиентского опыта на совершенно космический уровень и дает россиянам колоссальные возможности, которые с каждым днем будут только расширяться».