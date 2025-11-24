CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

ИИ против Альцгеймера

«Р-Фарм» и AIRI при поддержке Сбербанка разрабатывают инновационные лекарства для лечения нейродегенеративных заболеваний. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

В фокусе внимания — разработка целевых антител и специальной системы доставки, которая обеспечит проникновение терапевтических агентов через гематоэнцефалический барьер. Это позволит напрямую воздействовать на патологические процессы в мозге, что кардинально повысит эффективность лечения.

GenAI позволяет анализировать природу заболеваний на молекулярном уровне и генерировать тысячи виртуальных вариантов молекул-кандидатов. Самые перспективные отбираются специалистами для дальнейших исследований, что в разы сокращает сроки и стоимость доклинической разработки. В итоге жизненно важные препараты смогут поступать к пациентам на годы раньше, чем прежде.

Сергей Жданов, директор центра индустрии здоровья Сбербанка: «По статистике, каждый десятый человек старшего возраста страдает от деменции, которая плохо поддаётся лечению имеющимися средствами, что делает нашу совместную работу особенно важной — как для самих пациентов, так и их родственников. Уникальный альянс лидеров в области ИИ, фармацевтики и здравоохранения — это новый этап в создании отечественных лекарств. Это инициатива, которая способна в будущем оказать реальную помощь пациентам, столкнувшимся со сложными нейродегенеративными заболеваниями мозга».

Анастасия Хрусталева, директор по связям с общественностью «Р-Фарм»: «Это стратегический проект, который открывает новую эру в создании инновационных лекарственных препаратов в России. Объединив наши компетенции в области фармацевтики и биотехнологий с передовыми решениями в сфере искусственного интеллекта, мы создаём уникальную платформу для разработки лекарств против наиболее сложных заболеваний. Это не только ускорит появление отечественных решений для лечения нейродегенеративных заболеваний, но и заложит основу для принципиально нового подхода к фармацевтическим исследованиям в стране».

Проект реализуется в соответствии с соглашением о сотрудничестве, которое компании заключили в июне 2025 г. Это первый в России консорциум такого масштаба в фармацевтической отрасли, направленный на укрепление технологического суверенитета страны в области разработки инновационных лекарств.

Артур Кадурин, директор Центра ИИ-разработки новых лекарственных препаратов AIDD Института AIRI: «Нашей целью является трансформация процесса разработки новых лекарственных препаратов с помощью технологий генеративного искусственного интеллекта. Это первый в России совместный проект между большой фармакологической компанией и AI-командой такого масштаба, в основе которого лежат результаты, полученные с помощью ИИ. Уже в следующем году мы ожидаем результаты первых доклинических испытаний, в зависимости от которых будет принято решение о продолжении исследований в клинике».

