GigaChat ускорит приемку документов при строительстве линейных объектов

Вместе со Сбербанком «Газпром трансгаз Томск» внедряет нейросеть GigaChat для бизнеса для автоматизации проверки исполнительной документации при строительстве линейных объектов. Это многократно ускоряет приемку объектов и минимизирует ошибки при согласовании документов. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Строительство линейных объектов, особенно силами широкого круга подрядчиков, часто связано с большим объемом ручной работы по проверке закрывающих документов: актов выполненных работ и освидетельствованных скрытых работ и других форм. Сейчас специалисты вручную сверяют данные из сотен документов с проектной документацией, что замедляет ввод объектов в эксплуатацию.

Андрей Дмитриев, руководитель дирекции трансформации клиентов CIB Сбербанка: «Новое решение на базе нейросети GigaChat автоматически распознает документы, в том числе таблицы, с помощью модальности по работе с изображениями и сверяет объемы работ по разным актам с объемами, указанными в комплектовочной ведомости, а заодно проверяет орфографию и пунктуацию. Высокую скорость и качество результата обеспечивают ИИ-агенты для самостоятельного анализа контекста, выбора действий и решения сложных задач. С нашим партнером "Газпром трансгаз Томск" мы проводим пилотный проект автоматизации проверки исполнительной документации. Уже первые результаты показали, что наше решение экономит время и устраняет ошибки, повышая качество и скорость строительного контроля».

Владислав Бородин, генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Томск»: «Наша компания обеспечивает транспортировку газа в 15 регионах Сибири и Дальнего Востока, осуществляя функцию строительного контроля производственных объектов на территории своей деятельности. Внедрение технологий искусственного интеллекта позволяет не только повысить качество контроля, но и ускорить процессы приемки объектов. Это один из примеров нашей последовательной работы по цифровой трансформации предприятия».

В перспективе массовое внедрение ИИ-помощника в линейное строительство по всей стране кардинально ускорит стройконтроль и позволит намного быстрее вводить объекты в эксплуатацию. Специалисты по приемке смогут уделять больше времени проблемным вопросам, а всю рутину возьмет на себя искусственный интеллект.