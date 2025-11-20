CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО ИТ в банках Искусственный интеллект axenix
|

Сбербанк представил нового ИИ-агента для процессной аналитики

Сбербанк представил следующий этап развития своей платформы Process Mining — интеллектуального ИИ-агента. Инновация показывает, как искусственный интеллект трансформирует процессную аналитику, открывая в данных новые, неочевидные взаимосвязи. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

ИИ-агент самостоятельно проводит глубокий анализ бизнес-процесса. Пользователь просто загружает набор данных и формулирует задачу на естественном языке, например: «Проанализируй тендерную деятельность компании». Далее агент в автономном режиме выполняет полный цикл аналитики: вычисляет ключевые метрики, выдвигает и проверяет гипотезы, идентифицируя корневые причины неэффективностей. Результатом работы является детализированный отчет, который содержит выявленные проблемы, их возможные причины и рекомендации по устранению неэффективностей.

Ключевая ценность технологии — в многовариативности исследования. ИИ-агент одновременно проверяет десятки гипотез, что недостижимо для человека. На выходе — полноценный отчёт, который помогает принимать управленческие решения. При этом агент не заменяет специалиста, а становится его умным помощником. Он берёт на себя рутинную работу: установление причинно-следственных связей, поиск гипотез и генерацию рекомендаций. То, на что у аналитика ушло бы несколько дней, агент делает за десятки минут. Задача человека — правильно интерпретировать выводы ИИ, верифицировать их и принять итоговое решение.

Сейчас Сбербанк завершает тестирование ИИ-агента и планирует до конца года ввести первую версию в промышленную эксплуатацию внутри компании. А в 2026 году агентом смогут пользоваться другие организации. Это важный шаг к масштабному внедрению искусственного интеллекта в процессную аналитику в различных отраслях экономики.

Тарас Скворцов, заместитель председателя правления Сбербанка: «Наш новый ИИ-агент в Process Mining — это качественный скачок в развитии процессной аналитики, который кардинально меняет подход к выявлению скрытых резервов и неэффективности в бизнес-процессах. Мы переходим от описательной ИИ-аналитики к ИИ-генерации гипотез и рекомендаций. Теперь аналитик получает готовый набор инсайтов для принятия решений, что ускоряет весь цикл работы — от исследования до внедрения улучшений — и открывает новые горизонты повышения эффективности для предприятий. Уже в следующем году этот передовой ИИ-инструмент будет доступен всему рынку».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Конференция CNews «Современные контакт-центры 2025» состоится 4 декабря

Мощная кибератака поразила 50 000 роутеров Asus в России и США

В Сбербанке начались массовые увольнения по приказу нейросетей. Путин недоволен

Конференция CNews «Цифровизация ритейла и электронная торговля» состоится 9 декабря

Долю в разработчике знаменитого российского Linux купил банк, устроивший тотальную слежку за сотрудниками

Центробанк России будет считать признаком мошенничества крупные банковские переводы самому себе

Конференции

Современный цифровой офис 2025

Современные контакт-центры 2025

Цифровизация ритейла и электронная торговля
Показать еще

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Обзор телевизора HARPER 55Q970TS с AI-караоке и матрицей QD Mini-LED

Обзор смартфона HUAWEI nova 14i: суперавтономность и огромный экран

Обзор стирально-сушильной машины Hyundai Proxima WMD 9424: две функции в одном корпусе

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще