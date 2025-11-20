Россияне за месяц списали более 1,1 млрд бонусов «Спасибо» на покупки продуктов

Программа лояльности «СберСпасибо» и онлайн-ритейлер «Самокат» подвели итоги совместной акции «Гонка городов». В 2025 г. с 29 сентября по 29 октября жители 79 городов использовали 1,196 млрд бонусов при оплате заказов из расчета 1 бонус = 1 рубль. Москва стала лидером по объёму списаний — в среднем 444 бонуса на человека, а суммарная экономия жителей составила 394 млн руб.

Чтобы поддержать свой город и увеличить шансы на проведение финального концерта, во всех регионах пользователи активно совершали заказы в «Самокате» и списывали максимальное количество бонусов при оплате. По среднему списанию на пользователя лидирует Москва — 444 руб., далее Санкт-Петербург — 385 руб. и Екатеринбург — 378 руб.

«“Гонка городов” стала дополнительным стимулом для пользователей активнее применять программу лояльности в привычных сценариях покупок. Такие механики помогают клиентам оптимизировать расходы, а нам — видеть, как меняется структура потребления в онлайн-ритейле. По итогам акции списания бонусов Спасибо по картам Сбера в Самокате выросли на 28% год к году», — отметила Ольга Иванова, директор по маркетингу программы лояльности «СберСпасибо».