CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Интернет Веб-сервисы ИТ в банках Искусственный интеллект axenix
|

От запроса к дэшборду за считанные секунды: представлен обновленный «Навигатор BI» Сбербанка

Сбербанк представил свою обновленную платформу бизнес-аналитики и визуализации данных «Навигатор BI». Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

«Навигатор BI» коренным образом меняет работу с данными. Встроенный ИИ-агент задает уточняющие вопросы, чтобы как можно быстрее найти для пользователя нужную информацию. ИИ-агент, используя технологию GenBI, умеет обращаться напрямую к данным в витринах и за секунды самостоятельно генерирует графики и диаграммы. При этом благодаря интеграции технологии SaluteSpeech с ним можно общаться как текстом, так и голосом в режиме единого окна, что позволяет создавать визуализации исходя из конкретного запроса пользователя. «Навигатор BI» обеспечивает поиск 18 тыс. показателей на 400 дэшбордах. Из сгенерированных виджетов можно мгновенно собрать полноценный дэшборд. Сегодня такой ИИ-агент экономит каждому пользователю 20 мин в день и анализирует данные в 10 раз быстрее человека.

Платформа объединяет и другие мощные ИИ-инструменты: это ответы на вопросы по базе PDF-документов (на основе RAG), суммаризация документов и создание описаний к дэшбордам. А технология «Супервизор» дает возможность подключать сторонних аналитических ИИ-агентов.

Тарас Скворцов, заместитель председателя правления Сбербанка: «Мы создали универсальную экосистему для работы с данными. "Навигатор BI" олицетворяет аналитику будущего — интуитивно понятную, визуально наглядную, быструю и гибкую. Генеративный искусственный интеллект позволяет вести диалог с данными на естественном языке и за секунды получать нужный пользователю результат».

Платформа универсальна: она работает не только на персональных компьютерах, но и мобильных устройствах iOS и Android. Интерфейс автоматически адаптируется под устройство.

«Навигатор BI» предлагает очень широкий BI-функционал и используется уже более чем в 300 компаниях в шести странах мира. Каждая четвертая продаваемая в России лицензия на BI — это лицензия на «Навигатор».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Конференция CNews «Современные контакт-центры 2025» состоится 4 декабря

Мощная кибератака поразила 50 000 роутеров Asus в России и США

В Сбербанке начались массовые увольнения по приказу нейросетей. Путин недоволен

Конференция CNews «Цифровизация ритейла и электронная торговля» состоится 9 декабря

Долю в разработчике знаменитого российского Linux купил банк, устроивший тотальную слежку за сотрудниками

Центробанк России будет считать признаком мошенничества крупные банковские переводы самому себе

Конференции

Современный цифровой офис 2025

Современные контакт-центры 2025

Цифровизация ритейла и электронная торговля
Показать еще

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Обзор телевизора HARPER 55Q970TS с AI-караоке и матрицей QD Mini-LED

Обзор смартфона HUAWEI nova 14i: суперавтономность и огромный экран

Обзор стирально-сушильной машины Hyundai Proxima WMD 9424: две функции в одном корпусе

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще