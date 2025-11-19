CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Веб-сервисы ИТ в банках
|

«Т-Инвестиции» запустили быструю публикацию UGC-контента на платформе «Ролики»

«Т-Инвестиции» выпустили обновление платформы «Ролики»: теперь инвестблогеры могут быстро и удобно размещать видеоконтент из своего личного профиля. Об этом CNews сообщили представители «Т-Банка».

«Ролики» — это первая в России платформа коротких вертикальных видео об инвестициях, где эксперты-блогеры и эмитенты продвигают свои бренды, а инвесторы — учатся, находят полезные идеи и покупают активы сразу из видео. Лента «Роликов» содержит инвестиционные идеи, события компаний из первых уст, легкое обучение инвестициям, аналитику от экспертов, образовательные материалы «Т-Инвестиций».

Платформа запущена в августе 2025 г. и интегрирована в социальную сеть для инвесторов «Пульс» и приложение «Т-Инвестиций». Расширение функциональности платформы позволит привлечь на нее больше авторов и увеличить объем качественного инвестиционного контента.

Возможности для инвестиционных блогеров: доступ к шести млн пользователей социальной сети «Пульс»; контент-сервис полного цикла, от размещения видео до анализа просмотров, вовлеченности и целевых действий для роста эффективности; таргетинг на заинтересованную аудиторию (алгоритмы платформы учитывают опыт, портфель, торговое поведение пользователя в «Т-Инвестициях» и его действия с контентом); визуальный и эмоциональный контакт с подписчиками; удобное представление инвестиционных идей: можно добавлять тикеры ценных бумаг.

Чтобы опубликовать ролик, автору необходимо войти в профиль в «Пульсе» – создать его можно через приложение «Т‑Инвестиций» или личный кабинет на сайте «Т-Банка» в одноименном разделе, указав номер телефона и придумав никнейм. В профиле необходимо нажать кнопку «Создать». Приложение предложит выбрать видео из галереи смартфона. Перед публикацией можно прикрепить тикер ценной бумаги — в этом случае инвесторы смогут купить ее в два клика. Также к ролику можно добавить текстовое описание.

В свою очередь, пользователи могут делиться роликами, публиковать комментарии к ним, подписываться на понравившихся авторов, чтобы следить за их сделками и повышать финансовую грамотность. Также из ролика можно перейти в профиль автора и увидеть его доходность, число сделок, размер портфеля и опыт торговли, чтобы оценить его экспертность.

Павел Володин, руководитель инвестиционных социальных продуктов «Т-Инвестиций»: «Рост популярности UGC-контента, который создают сами пользователи — это устойчивый тренд последних десятилетий, причем наиболее востребованный формат — вертикальные короткие видео. С помощью «Роликов» инвестиционные блогеры могут привлечь новых подписчиков, выстроить эмоциональный контакт с существующей аудиторией и прокачать свой личный бренд. Повышая удобство платформы для авторов, мы ожидаем роста объемов качественного инвестиционного контента».

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Конференция CNews «Современные контакт-центры 2025» состоится 4 декабря

Мощная кибератака поразила 50 000 роутеров Asus в России и США

В Сбербанке начались массовые увольнения по приказу нейросетей. Путин недоволен

Конференция CNews «Цифровизация ритейла и электронная торговля» состоится 9 декабря

Долю в разработчике знаменитого российского Linux купил банк, устроивший тотальную слежку за сотрудниками

Центробанк России будет считать признаком мошенничества крупные банковские переводы самому себе

Конференции

Современный цифровой офис 2025

Современные контакт-центры 2025

Цифровизация ритейла и электронная торговля
Показать еще

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Обзор телевизора HARPER 55Q970TS с AI-караоке и матрицей QD Mini-LED

Обзор смартфона HUAWEI nova 14i: суперавтономность и огромный экран

Обзор стирально-сушильной машины Hyundai Proxima WMD 9424: две функции в одном корпусе

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще