«Т-Инвестиции» запустили быструю публикацию UGC-контента на платформе «Ролики»

«Т-Инвестиции» выпустили обновление платформы «Ролики»: теперь инвестблогеры могут быстро и удобно размещать видеоконтент из своего личного профиля. Об этом CNews сообщили представители «Т-Банка».

«Ролики» — это первая в России платформа коротких вертикальных видео об инвестициях, где эксперты-блогеры и эмитенты продвигают свои бренды, а инвесторы — учатся, находят полезные идеи и покупают активы сразу из видео. Лента «Роликов» содержит инвестиционные идеи, события компаний из первых уст, легкое обучение инвестициям, аналитику от экспертов, образовательные материалы «Т-Инвестиций».

Платформа запущена в августе 2025 г. и интегрирована в социальную сеть для инвесторов «Пульс» и приложение «Т-Инвестиций». Расширение функциональности платформы позволит привлечь на нее больше авторов и увеличить объем качественного инвестиционного контента.

Возможности для инвестиционных блогеров: доступ к шести млн пользователей социальной сети «Пульс»; контент-сервис полного цикла, от размещения видео до анализа просмотров, вовлеченности и целевых действий для роста эффективности; таргетинг на заинтересованную аудиторию (алгоритмы платформы учитывают опыт, портфель, торговое поведение пользователя в «Т-Инвестициях» и его действия с контентом); визуальный и эмоциональный контакт с подписчиками; удобное представление инвестиционных идей: можно добавлять тикеры ценных бумаг.

Чтобы опубликовать ролик, автору необходимо войти в профиль в «Пульсе» – создать его можно через приложение «Т‑Инвестиций» или личный кабинет на сайте «Т-Банка» в одноименном разделе, указав номер телефона и придумав никнейм. В профиле необходимо нажать кнопку «Создать». Приложение предложит выбрать видео из галереи смартфона. Перед публикацией можно прикрепить тикер ценной бумаги — в этом случае инвесторы смогут купить ее в два клика. Также к ролику можно добавить текстовое описание.

В свою очередь, пользователи могут делиться роликами, публиковать комментарии к ним, подписываться на понравившихся авторов, чтобы следить за их сделками и повышать финансовую грамотность. Также из ролика можно перейти в профиль автора и увидеть его доходность, число сделок, размер портфеля и опыт торговли, чтобы оценить его экспертность.

Павел Володин, руководитель инвестиционных социальных продуктов «Т-Инвестиций»: «Рост популярности UGC-контента, который создают сами пользователи — это устойчивый тренд последних десятилетий, причем наиболее востребованный формат — вертикальные короткие видео. С помощью «Роликов» инвестиционные блогеры могут привлечь новых подписчиков, выстроить эмоциональный контакт с существующей аудиторией и прокачать свой личный бренд. Повышая удобство платформы для авторов, мы ожидаем роста объемов качественного инвестиционного контента».

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.