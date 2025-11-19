«Оптимакрос» и «Т-Банк» объявляют о стратегическом партнерстве

«Т-Банк» расширяет сотрудничество с вендором «Оптимакрос». Совместная работа команд направлена на дальнейшее развитие автоматизации финансового планирования, учета и прогнозирования в банке. Об этом CNews сообщили представители «Оптимакрос».

«Т-Банк» использует CPM/IBP-платформу Optimacros с 2022 г. и за три года в рамках сотрудничества создал и постоянно совершенствует передовую систему интегрированного бизнес-планирования с учетом специфики банковской отрасли. Первые проекты на базе Optimacros в «Т-Банке» были посвящены переносу моделей из Anaplan на новую платформу. Была реализована бесперебойная миграция решений для расчета численности сотрудников операционных подразделений и бизнес-планирования по банковским продуктам — с месячной детализацией и годовым прогнозом роста. В успехе проекта важную роль сыграл партнер «Оптимакрос» — компания «Оптитим Консалтинг». Она предоставила экспертную поддержку и помогла завершить переход в сжатые сроки.

В дальнейшем «Т-Банк» собственными силами доработал инфраструктуру решений на базе Optimacros под свои задачи быстро развивающегося бизнеса. Были реализованы проекты по автоматизации финансового планирования, модели расчета численности и оптимизации ряда закупочных процессов, были запущены решения для учета доходов и расходов по банковским продуктам с расширенной аналитикой: анализом отклонений, сценарным планированием и прогнозированием прибыли. Для этого в банке был сформирован центр компетенций – внутренний ресурс, который объединил знания и навыки по работе с CPM/IBP-системой. Благодаря тому, что продукт поддерживает self-service-подход, пользователи самостоятельно могут настраивать и адаптировать его под потребности бизнеса, не обращаясь к сторонним ИТ-специалистам. С учетом преимуществ платформы и собственных наработок команды «Т-Банк»а Optimacros стал единым инструментом для автоматизации и повышения точности прогнозирования и планирования в банке. За счет использования гибких моделей, поддержки различных сценариев и единого цифрового пространства увеличилась и эффективность работы сотрудников.

В рамках развития внутренних центров компетенций компания «Оптимакрос» предоставляет клиентам все необходимые знания по работе с платформой, обучает сотрудников, чтобы они самостоятельно адаптировали систему под новые требования, развивали ее и решали текущие вопросы максимально оперативно.

«Нам в «Т-Банке» было важно, чтобы адаптация платформы происходила динамично и могла удовлетворять потребности нашего активно растущего бизнеса. Благодаря настроенной интеграции фактические данные обновляются автоматически, оперативно попадают в модели финансов и бизнес-планов, пользователи могут самостоятельно настраивать различные прогнозные драйверы. Платформа Optimacros удовлетворяет большинству наших запросов и подходит на роль единого инструмента, позволяющего реализовать концепцию сквозного интегрированного планирования», – сказал Павел Токарев, финансовый директор, заместитель председателя правления «Т-Банка».

«Для «Оптимакрос» работа с системообразующими компаниями, к числу которых относится «Т-Банк», является одним из ключевых приоритетов. Результат, при котором многолетнее партнерство приводит к масштабированию платформы внутри банка, его экосистемы и к созданию внутреннего центра компетенций – доказательство эффективной совместной работы и выбранной стратегии. Особенно значимо для нас то, что «Т-Банк», как один из самых передовых и высокотехнологичных представителей финтехиндустрии, по достоинству оценил современность, удобство и возможности нашей платформы. Получать высокое признание от компании, чей бизнес основан на ИТ, ценно вдвойне. Мы благодарны оказанному доверию и высокой оценке нашего решения и планируем дальнейшее развитие сотрудничества», – сказал Максим Шилов, коммерческий директор «Оптимакрос».

Генеральный директор «Оптимакрос» Роман Дидыч: «Т-Банк – одна из тех компаний, которая из статуса клиента плавно перешла в статус партнера, на чей опыт работы с платформой мы смотрим, ставя цели по развитию продукта. Сегодня коллеги преимущественно самостоятельно поддерживают модели Optimacros и запускают новые проекты по масштабированию решения на другие подразделения. Они вместе с нами разделяют стремление к инновациям и совершенствованию пользовательского опыта и функционала. Мы ценим сотрудничество с «Т-Банком» и верим, что активное развитие интегрированного планирования станет драйвером укрепления позиций компании».

В ближайших планах «Т-Банка» – реализовать проект по автоматизации подготовки консолидированной отчетности, расширить общее количество пользователей решения, автоматизировать планирование оборудования, найма и продаж.