«Точка Банк» поможет продавцам на маркетплейсах выводить выручку в любое удобное время

«Точка Банк» запустил новый продукт — ранний вывод выручки с маркетплейсов для продавцов, торгующих на Wildberries. С его помощью предприниматели смогут получать средства со своих продаж в любое время, без привязки к внутренним алгоритмам маркетплейсов. В дальнейшем поддержка будет расширяться на другие площадки. Об этом CNews сообщили представители «Точка Банка».

В 2025 г. продавцы маркетплейсов все чаще сталкиваются с увеличением сроков получения выплат. Зачастую приходится ждать около трех недель после реализации товара, что достаточно болезненно сказывается на закупках новых партий. При этом, более трети предпринимателей признают, что регулярно сталкиваются с кассовыми разрывами: когда обязательства наступают быстрее, чем поступает выручка. С помощью нового продукта продавцы смогут пользоваться средствами сразу и с минимальной комиссией со стороны «Точка Банка» — от 0,071% в день. Ставка применяется только к тому периоду, который предприниматель фактически пользуется финансами.

«Скорость оборачиваемости денег – конкурентное преимущество для селлера: позволяет своевременно закупать товары, поддерживать ассортимент и не терять темп продаж. Именно поэтому мы создали новый продукт, который возвращает предпринимателям контроль над выручкой на Wildberries – чтобы забрать деньги в тот момент, когда они нужны В ближайшей перспективе планируем расширить услугу и для продавцов, ведущих бизнес на «Яндекс Маркете» и Ozon, чтобы большинство предпринимателей могли работать гибче» — сказал лидер продукта по раннему выводу выручки на маркетплейсах от «Точка Банка» Сергей Беликов.